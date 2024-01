сегодня



Переиздание LORD OF THE LOST выйдет зимой



LORD OF THE LOST отметят десятилетие альбома Swan Songs выпуском тройного винила шестнадцатого февраля — у поклонников впервые будет возможность приобрести этот альбом на данном носителе.



Side A

"Six Feet Underground"

"Dry The Rain"

"Beyond Beautiful"





Side B

"See You Soon"

"Go To Hell"

"Antagony"





Side C

"Love In A Time Of War"

"October 29"

"Prison"





Side D

"Till Death Us Do Part"

"Afterlife"

"Sober"

"Credo"





Side E

"Porcelain"

"Lost In A Heartbeat"

"Annabel Lee"

"So Good It Hurts"





Side F

"This Life Divided"

"The Sands Of Time"

"If Johnny Cash Was Here"

"Somewhere"







