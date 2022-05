сегодня



"The Heartbeat of The Devil!", новое видео LORD OF THE LOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "The Heartbeat of The Devil!", выход которого намечен на шестое мая на Napalm Records, http://www.the-eis-reich.de







