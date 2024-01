сегодня



Вокалист LORD OF THE LOST: «Я бы хотел записать песню с APOCALYPTICA»



В рамках недавней беседы с вокалистом LORD OF THE LOST Chris'ом Harms'ом спросили, почему группа решила выпустить альбом каверов, а не просто новый альбом собственных композиций:



«Мы и правда остро чувствовали необходимость выпустить "настоящий" новый альбом с нашими собственными песнями. Но не сейчас, не сейчас. Нам нужно время для этого, время, чтобы по-настоящему погрузиться в себя, чтобы найти новые жемчужины в тех глубинах, которые мы не изучали раньше или не посещали в течение долгого времени. И, помимо времени, сейчас было бы слишком рано для чего-то нового. Поэтому новый альбом с собственным материалом появится не раньше лета 2025 года. Идея с альбомом каверов — это то, что мы хотели сделать в течение многих лет, но нам всегда казалось, что для этого слишком рано. Мы не хотели быть одной из тех групп с подобным успехом, который основан на одной или паре кавер-версий. Я не называю никаких имен, но примеры есть у всех на виду. Вот почему ни на одном из наших обычных альбомов не было ни одной кавер-версии. Мы всегда выпускали их только в качестве бонус-треков и би-сайдов. После Thornstar и Judas, оба альбома попали в топ-10 чартов, мы почувствовали, что настало подходящее время для альбома каверов после следующего альбома, следующего за Judas. Поэтому уже во время студийной работы над "Blood & Glitter", в начале 2022 года в Хельсинки, мы планировали выпустить альбом каверов, который должен был выйти через год после "Blood & Glitter", альбом каверов, который как будто из того же мира, что и "Blood & Glitter", с той же энергией. Вторая порция, дополнительная партия, десерт, если хотите. Мы окончательно решили заняться альбомом каверов во время записи кавера ROXETTE "The Look", который должен был стать бонус-треком для Blood & Glitter. Так что сразу после Финляндии, летом 2022 года, мы начали работу над альбомом кавер-версий, который был закончен в начале 2023 года и ждет своего выхода — совсем скоро».



Многие немецкие группы и рок-группы в целом часто делают каверы на RAMMSTEIN. Не хочется ли вам спеть что-нибудь из песен этих популярных соотечественников?



Нет, этого не случится. Да и вообще я не припомню большого количества каверов RAMMSTEIN. Только один: "Seemann" группы APOCALYPTICA с Ниной Хаген, который я нахожу гораздо более интересным, чем оригинал. Кстати, быть приглашенным в качестве вокалиста на песню APOCALYPTICA —дна из моих жизненных целей. Я люблю их с конца 90-х, я практиковался в игре на виолончели под их трибьют-пластинку METALLICA. На самом деле я услышал их каверы на METALLICA гораздо раньше, чем оригинальные песни METALLICA, что довольно забавно».







