12 сен 2020



Новое видео LORD OF THE LOST And SWISS & DIE ANDERN



"Schwarz Tot Gold", новое видео на совместное творение LORD OF THE LOST And SWISS & DIE ANDERN, доступно для просмотра ниже. Эта песня выпущена специальным 7"-синглом.







