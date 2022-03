30 мар 2022



Кавер-версия хита Леди Гаги от LORD OF THE LOST



LORD OF THE LOST представили собственное прочтение хита Леди Гаги "Judas". Этот трек взят из нового ЕР "The Heartbeat of The Devil!", выход которого намечен на шестое мая на Napalm Records,











+2 -1



просмотров: 218