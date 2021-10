сегодня



Концертный релиз LORD OF THE LOST выйдет зимой



LORD OF THE LOST десятого декабря на Blu-ray, DVD и CD выпустят новый концертный релиз "The Sacrament Of Judas" — это запись стрима, проходившего третьего июля 2021 года по случаю выхода нового альбома.



Трек-лист:



"Priest"

"For They Know Not What They Do"

"Born With A Broken Heart"

"2000 Years A Pyre"

"Viva Vendetta"

"The Heartbeat Of The Devil"

"The Gospel Of Judas"

"Euphoria"

"A World Where We Belong"

"Your Star Has Led You Astray"

"In The Field Of Blood"

"And It Was Night"

"My Constellation"

"Loreley"

"Morgana"

"Drag Me To Hell"

"Die Tomorrow"

"One Day Everything Will Be Okay"

"Dry The Rain"

"Prison"

"Six Feet Underground"

"Sex On Legs"

"La Bomba"

"Ordinary World"







+0 -0



просмотров: 49