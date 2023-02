сегодня



Новое видео LORD OF THE LOST



"Absolute Attitude", новое видео LORD OF THE LOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Blood & Glitter":



"Blood & Glitter"

"Leave Your Hate In The Comments"

"Absolute Attitude"

"The Future Of A Past Life"

"No Respect For Disrespect"

"Reset The Preset"

"Destruction Manual"

"Dead End"

"Leaving The Planet Earth"

"Forever Lost"

"Save Our Souls"

"One Last Song"

"The Look" (Roxette Cover)







