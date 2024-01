сегодня



Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет весной



ROTTING CHRIST выпустят новую пластинку, получившую название "Pro Xristoy", 24 мая на Season Of Mist:



01. Pro Xristoy (1:29)

02. The Apostate (5:01)

03. Like Father, Like Son (4:35)

04. The Sixth Day (3:56)

05. La Lettera Del Diavolo (4:01)

06. The Farewell (6:15)

07. Pix Lax Dax (4:33)

08. Pretty World, Pretty Dies (4:51)

09. Yggdrasil (5:04)

10. Saoirse (6:17)

11. Primal Resurrection (bonus track) (5:32)

12. All For One (bonus track) (3:37)







+1 -0



просмотров: 429