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Rotting Christ

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13 авг 2020 : 		 Видео с выступления ROTTING CHRIST

27 апр 2020 : 		 ROTTING CHRIST опубликовали кавер-версию KREATOR

20 мар 2020 : 		 ROTTING CHRIST отменили тур по США

10 мар 2020 : 		 Редкое концертное видео ROTTING CHRIST

17 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

1 май 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

7 апр 2019 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

4 апр 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

5 мар 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST с фронтменом MELECHESH

20 фев 2019 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

15 фев 2019 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

7 фев 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

18 янв 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

15 янв 2019 : 		 Трейлер книги ROTTING CHRIST

4 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому ROTTING CHRIST

18 дек 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

29 ноя 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

19 ноя 2018 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет зимой

28 авг 2018 : 		 Книга о ROTTING CHRIST выйдет осенью

12 июн 2018 : 		 Бокс-сет ROTTING CHRIST выйдет летом

30 май 2018 : 		 ROTTING CHRIST начали запись нового альбома

16 апр 2018 : 		 Участники ROTTING CHRIST были арестованы в Грузии

6 мар 2018 : 		 Лидер ROTTING CHRIST: «Я 20 лет занимался этим и не зарабатывал, но продолжал заниматься!»

14 фев 2018 : 		 Лирик-видео нереализованной песни ROTTING CHRIST

3 фев 2018 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

27 янв 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST
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Видео с выступления ROTTING CHRIST



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ROTTING CHRIST опубликовали видео со своего виртуального выступления в рамках European Metal Festival Alliance, состоявшегося 6 июля в Artworks Studio.

ROTTING CHRIST Shares Full Concert Footage From European Metal Festival Alliance Performance; Video



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