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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 28
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
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Rotting Christ

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29 ноя 2023 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

15 ноя 2023 : 		 Фэн-видео ROTTING CHRIST

4 июл 2023 : 		 ROTTING CHRIST приступили к записи

28 апр 2023 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

20 апр 2023 : 		 ROTTING CHRIST в Нью-Йорке

2 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

15 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

16 дек 2022 : 		 Новый ЕР ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

22 апр 2022 : 		 Вокалист BORKNAGAR в новой песне ROTTING CHRIST

26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

5 апр 2021 : 		 Студийное видео ROTTING CHRIST

15 фев 2021 : 		 Drum-cam от ROTTING CHRIST

27 ноя 2020 : 		 Доступна дискография ROTTING CHRIST

8 ноя 2020 : 		 Офиура названа в честь ROTTING CHRIST

27 сен 2020 : 		 ROTTING CHRIST в визите в Мексику в 1995

13 авг 2020 : 		 Видео с выступления ROTTING CHRIST

27 апр 2020 : 		 ROTTING CHRIST опубликовали кавер-версию KREATOR

20 мар 2020 : 		 ROTTING CHRIST отменили тур по США

10 мар 2020 : 		 Редкое концертное видео ROTTING CHRIST

17 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

1 май 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

7 апр 2019 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

4 апр 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

5 мар 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST с фронтменом MELECHESH

20 фев 2019 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST
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Концертное видео ROTTING CHRIST



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"Elthe Kyrie", концертное видео группы ROTTING CHRIST, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в рамках выступления на норвежском Midgardsblot Festival.

Watch ROTTING CHRIST Perform "Elthe Kyrie" Live At Norway's Midgardsblot Festival




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