Новый ЕР ROTTING CHRIST доступен для прослушивания



The Apocryphal Spells Vol. I, новый ЕР ROTTING CHRIST, доступен для прослушивания по этому адресу:



"Astral Embodiment"

"Moonlight"

"Phobia"

"Tormentor" (Kreator cover)

"Flag Of Hate/Pleasure to Kill" (Kreator cover)







