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Rotting Christ

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4 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому ROTTING CHRIST

18 дек 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

29 ноя 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

19 ноя 2018 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет зимой

28 авг 2018 : 		 Книга о ROTTING CHRIST выйдет осенью

12 июн 2018 : 		 Бокс-сет ROTTING CHRIST выйдет летом

30 май 2018 : 		 ROTTING CHRIST начали запись нового альбома

16 апр 2018 : 		 Участники ROTTING CHRIST были арестованы в Грузии

6 мар 2018 : 		 Лидер ROTTING CHRIST: «Я 20 лет занимался этим и не зарабатывал, но продолжал заниматься!»

14 фев 2018 : 		 Лирик-видео нереализованной песни ROTTING CHRIST

3 фев 2018 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

27 янв 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

25 янв 2018 : 		 ROTTING CHRIST выпустят сборник с новой песней

22 май 2017 : 		 Рассказ о создании обложки ROTTING CHRIST

3 май 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

13 мар 2017 : 		 Винил ROTTING CHRIST выйдет весной

23 фев 2017 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

15 июн 2016 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

7 июн 2016 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

2 июн 2016 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

26 май 2016 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

11 апр 2016 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

30 мар 2016 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

21 мар 2016 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

11 мар 2016 : 		 ROTTING CHRIST выступят в ЮАР под другим именем из-за протестов
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|||| 4 янв 2019

Трейлер к новому альбому ROTTING CHRIST



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ROTTING CHRIST опубликовали официальный трейлер к новому альбому "The Heretics".



ROTTING CHRIST: Trailer For










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