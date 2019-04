сегодня



Новое видео ROTTING CHRIST



"Hallowed Be Thy Name", новое видео группы ROTTING CHRIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Heretics", выпущенного в феврале на Season Of Mist.



Трек-лист:



"In The Name Of God"

"Vetry Zlye"

"Heaven And Hell And Fire"

"Hallowed Be Thy Name"

"Dies Irae"

"I Believe"

"Fire, God And Fear"

"The Voice Of The Universe"

"The New Messiah"

"The Raven"

"The Sons Of Hell" (bonus track)



















