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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 88
*JON BON JOVI совсем сдулся? 30
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
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Rotting Christ

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22 апр 2022 : 		 Вокалист BORKNAGAR в новой песне ROTTING CHRIST

26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

5 апр 2021 : 		 Студийное видео ROTTING CHRIST

15 фев 2021 : 		 Drum-cam от ROTTING CHRIST

27 ноя 2020 : 		 Доступна дискография ROTTING CHRIST

8 ноя 2020 : 		 Офиура названа в честь ROTTING CHRIST

27 сен 2020 : 		 ROTTING CHRIST в визите в Мексику в 1995

13 авг 2020 : 		 Видео с выступления ROTTING CHRIST

27 апр 2020 : 		 ROTTING CHRIST опубликовали кавер-версию KREATOR

20 мар 2020 : 		 ROTTING CHRIST отменили тур по США

10 мар 2020 : 		 Редкое концертное видео ROTTING CHRIST

17 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

1 май 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

7 апр 2019 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

4 апр 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

5 мар 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST с фронтменом MELECHESH

20 фев 2019 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

15 фев 2019 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

7 фев 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

18 янв 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

15 янв 2019 : 		 Трейлер книги ROTTING CHRIST

4 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому ROTTING CHRIST

18 дек 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

29 ноя 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

19 ноя 2018 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет зимой

28 авг 2018 : 		 Книга о ROTTING CHRIST выйдет осенью
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|||| сегодня

Вокалист BORKNAGAR в новой песне ROTTING CHRIST



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ROTTING CHRIST представили видео к композиции “Holy Mountain”, в записи которой принимал участие Lars Nedland из BORKNAGAR.




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