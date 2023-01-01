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*Новое видео METALLICA 47
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 43
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 18
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 18
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
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Rotting Christ

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2 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

15 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

16 дек 2022 : 		 Новый ЕР ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

22 апр 2022 : 		 Вокалист BORKNAGAR в новой песне ROTTING CHRIST

26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

5 апр 2021 : 		 Студийное видео ROTTING CHRIST

15 фев 2021 : 		 Drum-cam от ROTTING CHRIST

27 ноя 2020 : 		 Доступна дискография ROTTING CHRIST

8 ноя 2020 : 		 Офиура названа в честь ROTTING CHRIST

27 сен 2020 : 		 ROTTING CHRIST в визите в Мексику в 1995

13 авг 2020 : 		 Видео с выступления ROTTING CHRIST

27 апр 2020 : 		 ROTTING CHRIST опубликовали кавер-версию KREATOR

20 мар 2020 : 		 ROTTING CHRIST отменили тур по США

10 мар 2020 : 		 Редкое концертное видео ROTTING CHRIST

17 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

1 май 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

7 апр 2019 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

4 апр 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

5 мар 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST с фронтменом MELECHESH

20 фев 2019 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

15 фев 2019 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

7 фев 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

18 янв 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

15 янв 2019 : 		 Трейлер книги ROTTING CHRIST

4 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому ROTTING CHRIST
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Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST



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Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

ROTTING CHRIST Live At Wacken Open Air 2022; Pro-Shot Video Released




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