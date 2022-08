сегодня



Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST



Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST, которое состоялось на фестивале Wacken Open Air, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



666

P'unchaw kachun- Tuta kachun

Fire God and Fear

Elthe Kyrie

Apage Satana

Dies Irae

King of a Stellar War

Fgmenth, Thy Gift

Societas Satanas (Thou Art Lord cover)

In Yumen-Xibalba

Grandis Spiritus Diavolos







+1 -0



просмотров: 241