сегодня



Новое видео ROTTING CHRIST



"The Opposite Bank", новое юбилейное видео группы ROTTING CHRIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Triarchy Of The Lost Lovers". Этот клип группа приурочила к 27-й годовщине с момента выхода пластинки в 1996 году.







+0 -0



просмотров: 342