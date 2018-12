сегодня



Новая песня ROTTING CHRIST



ROTTING CHRIST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Heaven And Hell And Fire", которая взята из выходящего 15 февраля на Season Of Mist альбома "The Heretics":



01. In The Name of God (04:14)



02. Vetry Zlye (03:13)



03. Heaven And Hell And Fire (04:52)



04. Hallowed Be Thy Name (05:06)



05. Dies Irae (03:46)



06. I Believe (03:42)



07. Fire God And Fear (04:50)



08. The Voice of the Universe (05:23)



09. The New Messiah (03:07)



10. The Raven (05:23)























