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Rotting Christ

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8 ноя 2020 : 		 Офиура названа в честь ROTTING CHRIST

27 сен 2020 : 		 ROTTING CHRIST в визите в Мексику в 1995

13 авг 2020 : 		 Видео с выступления ROTTING CHRIST

27 апр 2020 : 		 ROTTING CHRIST опубликовали кавер-версию KREATOR

20 мар 2020 : 		 ROTTING CHRIST отменили тур по США

10 мар 2020 : 		 Редкое концертное видео ROTTING CHRIST

17 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

1 май 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

7 апр 2019 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

4 апр 2019 : 		 Анимированное видео от ROTTING CHRIST

5 мар 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST с фронтменом MELECHESH

20 фев 2019 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

15 фев 2019 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

7 фев 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

18 янв 2019 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

15 янв 2019 : 		 Трейлер книги ROTTING CHRIST

4 янв 2019 : 		 Трейлер к новому альбому ROTTING CHRIST

18 дек 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

29 ноя 2018 : 		 Новая песня ROTTING CHRIST

19 ноя 2018 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет зимой

28 авг 2018 : 		 Книга о ROTTING CHRIST выйдет осенью

12 июн 2018 : 		 Бокс-сет ROTTING CHRIST выйдет летом

30 май 2018 : 		 ROTTING CHRIST начали запись нового альбома

16 апр 2018 : 		 Участники ROTTING CHRIST были арестованы в Грузии

6 мар 2018 : 		 Лидер ROTTING CHRIST: «Я 20 лет занимался этим и не зарабатывал, но продолжал заниматься!»

14 фев 2018 : 		 Лирик-видео нереализованной песни ROTTING CHRIST
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Офиура названа в честь ROTTING CHRIST



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Доктор Бен Тхай и доктор Леа Нумергер из Люксембурга недавно открыли новый вид ископаемой звездообразной офиуры и решили назвать её в честь братьев Sakis'a и Themis'a Tolis'a из ROTTING CHRIST — "Brezinacantha Tolis".

Sakis прокомментировал:

«Моя глубочайшая благодарность палеонтологическому сообществу, и особенно доктору Бену Тхаю и доктору Леа Нумергер, за то, что они назвали ископаемое в мою честь! Это одна из величайших наград, которые я получил и как личность, и как музыкант, и она даёт мне силу продолжать творить в эти дикие времена. Brezinacantha Tolis можно найти в Музее естественной истории в Маастрихте. Будете рядом — заходите посмотреть!»

Доктор Бен Тхай и доктор Леа Нумергер объясняют вдохновение, стоящее за названием ископаемого:

«Когда мы впервые увидели звездообразное ископаемое, мы сразу же поняли, что это нечто невероятное. Оказалось, что это новый вид для науки, и поэтому у нас была привилегия его назвать. Выбрав название, мы хотели объединить наши общие увлечения наукой и музыкой, и решили отдать почести одной из наших любимых групп. Новое ископаемое было животным, которое находилось в тёмной, токсичной среде в глубинах древнего океана, обитая на останках своих мёртвых предшественников. Это чистый Black Metal! Название этого вида в честь Sakis'a и Themis'a Tolls'a — наш путь к академическому признанию их таланта и упорного труда. Теперь они владеют маленьким кусочком бессмертия, потому что научные названия видов — вечны!»

New Fossil Species Discovery Named After ROTTING CHRIST




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