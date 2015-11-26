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Офиура названа в честь ROTTING CHRIST



Доктор Бен Тхай и доктор Леа Нумергер из Люксембурга недавно открыли новый вид ископаемой звездообразной офиуры и решили назвать её в честь братьев Sakis'a и Themis'a Tolis'a из ROTTING CHRIST — "Brezinacantha Tolis".



Sakis прокомментировал:



«Моя глубочайшая благодарность палеонтологическому сообществу, и особенно доктору Бену Тхаю и доктору Леа Нумергер, за то, что они назвали ископаемое в мою честь! Это одна из величайших наград, которые я получил и как личность, и как музыкант, и она даёт мне силу продолжать творить в эти дикие времена. Brezinacantha Tolis можно найти в Музее естественной истории в Маастрихте. Будете рядом — заходите посмотреть!»



Доктор Бен Тхай и доктор Леа Нумергер объясняют вдохновение, стоящее за названием ископаемого:



«Когда мы впервые увидели звездообразное ископаемое, мы сразу же поняли, что это нечто невероятное. Оказалось, что это новый вид для науки, и поэтому у нас была привилегия его назвать. Выбрав название, мы хотели объединить наши общие увлечения наукой и музыкой, и решили отдать почести одной из наших любимых групп. Новое ископаемое было животным, которое находилось в тёмной, токсичной среде в глубинах древнего океана, обитая на останках своих мёртвых предшественников. Это чистый Black Metal! Название этого вида в честь Sakis'a и Themis'a Tolls'a — наш путь к академическому признанию их таланта и упорного труда. Теперь они владеют маленьким кусочком бессмертия, потому что научные названия видов — вечны!»











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