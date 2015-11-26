26 янв 2022



Видео с текстом от ROTTING CHRIST



ROTTING CHRIST опубликовали официальное видео с текстом к композиции "Der Perfekte Traum", которая вошла в одноимённый ЕР и альбом 1999 года "Sleep Of The Angels". Выпуск видео приурочен к выходу винилового варианта одноимённого ЕР.

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