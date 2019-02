сегодня



Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания



ROTTING CHRIST в преддверии выпуска альбома "The Heretics" опубликовали его расширенное издание для прослушивания — ролик доступен ниже.



Трек-лист:



01. In The Name of God (04:14)

02. Vetry Zlye (03:13)

03. Heaven And Hell And Fire (04:52)

04. Hallowed Be Thy Name (05:06)

05. Dies Irae (03:46)

06. I Believe (03:42)

07. Fire God And Fear (04:50)

08. The Voice of the Universe (05:23)

09. The New Messiah (03:07)

10. The Raven (05:23)



















+3 -0



( 2 )





просмотров: 1067