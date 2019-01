сегодня



Трейлер книги ROTTING CHRIST



ROTTING CHRIST опубликовали трейлер к книге "Non Serviam: The Official Story Of Rotting Christ", в которой на треёхстах страницах Sakis Tolis и Dayal Patterson (автор Black Metal: Evolution Of The Cult, The Cult Never Dies Vol. One и Into The Abyss) расскажут историю греческой команды.























+0 -0









просмотров: 217