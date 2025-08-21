сегодня



Басист A PERFECT CIRCLE готовит альбом



Известный как басист, вокалист и автор песен в таких группах как PIXIES (2014–2024), A PERFECT CIRCLE, ZWAN и THE ENTRANCE BAND, Paz Lenchantin 17 октября представил свой дебютный альбом "Triste", выпуском которого будет заниматься собственный лейбл музыканта, Hideous Human Records. Видео к одной из песен из этого релиза, "Hang Tough", доступно ниже:



01. Novela

02. Lows & Highs

03. Woman Of Nazareth

04. Hang Tough

05. Wish I Was There

06. Si No!

07. In The Garden With The Devil

08. Adam

09. Lucia

10. Sin Dios

11. Save It For Hell

12. Triste







