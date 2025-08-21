Басист A PERFECT CIRCLE готовит альбом

Известный как басист, вокалист и автор песен в таких группах как PIXIES (2014–2024), A PERFECT CIRCLE, ZWAN и THE ENTRANCE BAND, Paz Lenchantin 17 октября представил свой дебютный альбом "Triste", выпуском которого будет заниматься собственный лейбл музыканта, Hideous Human Records. Видео к одной из песен из этого релиза, "Hang Tough", доступно ниже:
01. Novela
02. Lows & Highs
03. Woman Of Nazareth
04. Hang Tough
05. Wish I Was There
06. Si No!
07. In The Garden With The Devil
08. Adam
09. Lucia
10. Sin Dios
11. Save It For Hell
12. Triste
Как про мужика.
Видать переводчик опять хулиганит.
А везде про неё как о женщине пишут. В том числе и в английской версии новости.
Это к переводчику вопросы...
Но в любом случае, она входит в топ лучших басисток всех времён.