Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 57
*Новое видео CORONER 26
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 19
[= ||| все новости группы



*

A Perfect Circle

*



21 авг 2025 : 		 Басист A PERFECT CIRCLE готовит альбом

28 мар 2024 : 		 JOSH FREESE выступит с A PERFECT CIRCLE

5 мар 2022 : 		 BILLY HOWERDEL выпустил видео

22 ноя 2018 : 		 Кавер-версия AC/DC от A PERFECT CIRCLE

9 ноя 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

13 окт 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

12 июн 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

25 май 2018 : 		 Новый 2D-клип A PERFECT CIRCLE

1 май 2018 : 		 Новый альбом A PERFECT CIRCLE вышел в виде голограммы

27 апр 2018 : 		 A PERFECT CIRCLE выступили на "Jimmy Kimmel Live!"

17 апр 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

5 апр 2018 : 		 JAMES IHA будет на записи A PERFECT CIRCLE

18 мар 2018 : 		 Бывший гитарист FAILURE поедет в тур с A PERFECT CIRCLE

10 мар 2018 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

5 фев 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

10 янв 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

17 ноя 2017 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

9 ноя 2017 : 		 Вокалист A PERFECT CIRCLE ответил фанатам

8 ноя 2017 : 		 Более 60 фанатов были удалены с концерта A PERFECT CIRCLE за фото

17 окт 2017 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

18 апр 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE о задержке с выпуском нового материала

10 апр 2017 : 		 Музыканты A PERFECT CIRCLE работают над новой музыкой по отдельности

31 мар 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE на BMG

23 фев 2017 : 		 Первое фото состава A PERFECT CIRCLE 2017

18 янв 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE полны решимости сыграть что-то новое

10 янв 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE приступят к работе в этом году
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист A PERFECT CIRCLE готовит альбом



zoom
Известный как басист, вокалист и автор песен в таких группах как PIXIES (2014–2024), A PERFECT CIRCLE, ZWAN и THE ENTRANCE BAND, Paz Lenchantin 17 октября представил свой дебютный альбом "Triste", выпуском которого будет заниматься собственный лейбл музыканта, Hideous Human Records. Видео к одной из песен из этого релиза, "Hang Tough", доступно ниже:

01. Novela
02. Lows & Highs
03. Woman Of Nazareth
04. Hang Tough
05. Wish I Was There
06. Si No!
07. In The Garden With The Devil
08. Adam
09. Lucia
10. Sin Dios
11. Save It For Hell
12. Triste




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 9 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 авг 2025
Corpsegrinder04
Охренеть. Я думал это баба на фотке. Чёт вообще прицел сбился с этой петушиной темой. Звоночек уже по ходу.
21 авг 2025
m
mohnatiy
Corpsegrinder04, так баба и есть. Калибруйся обратно!
21 авг 2025
Corpsegrinder04
mohnatiy, а чего пишут тогда - Известный как басист, вокалист и автор песен представил свой дебютный альбом.
Как про мужика.
Видать переводчик опять хулиганит.
21 авг 2025
Hellg
Corpsegrinder04, да всё в порядке, это женщина. Просто феминитива от слова музыкант пока что нет.
А везде про неё как о женщине пишут. В том числе и в английской версии новости.
Это к переводчику вопросы...
21 авг 2025
Corpsegrinder04
Hellg, ага , я уж почитал информацию.
21 авг 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, это Паз Лешантин, она нормальная, т.е. хуя у неё нет
21 авг 2025
m
mohnatiy
Вашингтон Ирвинг, как говорится, баба без хуя - как ангел без крыльев!
21 авг 2025
J
Jok3r
Hellg, ага, но слова "басистка" и "вокалистка" вполне есть. )
21 авг 2025
Hellg
Jok3r, в русском, да) Английский я не настолько хорошо знаю.
Но в любом случае, она входит в топ лучших басисток всех времён.
просмотров: 455

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом