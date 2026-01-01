сегодня



TOM MORELLO: «За пару дней до YUNGBLUD не должен был петь»



TOM MORELLO в недавнем интервью ответил на вопрос, когда он понял, что это мероприятие не "просто концерт":



«Что ж, я с самого начала был уверен в этом. Если мы собираемся это сделать, мы должны стремиться к тому, чтобы этот день стал величайшим в истории хэви-металла. Хэви-металл — это музыка, которая заставила меня полюбить музыку. Это заложено в ДНК 90% моих любимых артистов. И поэтому, если мы собираемся этим заниматься, мы действительно должны отнестись к этому с той серьезностью, которой оно заслуживает. Я скажу, что как только начался настоящий день, и, чувак, это были тысячи часов подготовки, волнений и геморроя, и изменений во всем — все изменилось за последние 24 часа, и так далее, и тому подобное, — но как только это реально началось, я должен был все отпустить. "Ладно, группы сейчас исполнят свои песни, или они уйдут со сцены. Я больше не могу это контролировать".



Я поделюсь с вами двумя моментами. Один из них был... на самом деле это было накануне вечером. У нас было три дня 12-часовых репетиций с супергруппами. И мы только что закончили последнюю. Все так устали, из-за смены часовых поясов. С последней группой, в которую входили я, Steven Tylor, Nuno [Bettencourt из EXTREME], мой сын, и так далее, мы готовимся вернуться в отель, чтобы как следует выспаться, прежде чем все это начнется. И вот кто-то входит и говорит: "Прямо сейчас у BLACK SABBATH саундчек. Хочешь пойти посмотреть на них?" И мы такие: "О, думаю, я смогу выкроить для этого время". Итак, мы на стадионе в Бирмингеме — единственные люди на стадионе. На стадионе около 12 человек. BLACK SABBATH репетируют песню, которая называется "War Pigs". В итоге это был предпоследний раз, когда они исполнили эту песню. Горят красные огни, воют сирены. На стадионе 12 человек, и затем они играют для нас "War Pigs". И в конце концов — они даже не знают, что мы там. Итак, в конце концов, мы находимся в четверти мили отсюда и просто аплодируем как сумасшедшие — Steven Tyler, Scott Ian и я — и мы просто сходим с ума. И я почувствовал, что... я подумал: "Окей, это то, что может реально быть важным". А потом, после концерта, я чувствую, что это эмоциональный успех для всех артистов, участвующих в нем, для групп, для Оззи, для города, для фэнов. И Оззи действительно пришел на афтепати. Оззи был на афтепати. И вот мы наконец возвращаемся в отель. Теперь вестибюль отеля, который они держали открытым до рассвета, был заполнен группами, фанатами со всего мира. И это было полтора года работы над этим шоу. Наконец-то это случилось. Мы устали, но мы сделали это. Мы входим, вся наша компания, и все вокруг сходим с ума. Все плачут, встают и аплодируют группе, ее наследию, этому вечеру, тому факту, что мы на самом деле это сделали. Мы сделали то, что действительно имело значение для фанатов и для группы. Это было поистине нечто особенное!»



На вопрос, было ли у него какое-то "сложное решение" во время подготовки к "Back To The Beginning", о котором фанаты не знали, он ответил:



«2000 звонков. Одним из величайших моментов этого было исполнение Yungblud кавера на "Changes" группы BLACK SABBATH. Ну, за 48 часов до этого он не собирался исполнять эту песню. Все менялось… Я приземлился в аэропорту Хитроу, и мне позвонили и сказали: "Этого не может быть". Так что я подумал: "Ладно, давайте разберемся". И это оказалось одним из самых ярких моментов всего вечера. Вот в чем заключалась моя работа».



Tom также рассказал о своем последнем воспоминании об Оззи, сказав:



«Я был на афтепати, играл с сыном в пинбол. И тут кто-то дергает меня за рубашку. Я как будто попал в самую гущу мультибола. И я такой: "Отстань от меня. У меня есть мульти..." А это Оззи Осборн. Это Оззи. И вот Джек Осборн возвращается и говорит: "Чувак, это был мой отец". Я такой: "О, мне так неудобно". В общем, я бросаю пинбол. И я подхожу к нему. И он был благодарен за все, что произошло. Я должен был еще раз поцеловать его в макушку, поблагодарить его. И это были последние слова, которые Оззи Осборн сказал мне лично. Он сказал что-то вроде: "Скажи Шэрон, что я хочу свалить отсюда на хрен" — в стиле настоящего Оззи, а также в некотором роде поэтично...»







