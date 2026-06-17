17 июн 2026



TOM MORELLO: «Музыканты могут озвучивать свою политическую позицию»



TOM MORELLO в недавнем интервью попросили подробнее объяснить его недавнее заявление о том, что «каждый акт искусства является актом сопротивления».



«Да, все именно так. Особенно в моей стране, в эти опасные времена, когда существует такое сильное подавление идей, цензура книг и когда артистов пытаются отменять из-за их политических взглядов. Уже сам факт того, что ты высказываешься, имеет значение».



По словам гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE, смелость способна передаваться другим людям.



«Смелость заразительна. Когда артисты отстаивают свои убеждения, несмотря на давление... Сейчас у нас президент, который может лично пойти против тебя и использовать Министерство юстиции, если ты выступаешь против его режима. И это заставляет многих людей бояться говорить то, что они думают».



Morello убеждён, что молчание лишь способствует усилению авторитарных тенденций.



«В тот момент, когда ты замолкаешь, авторитаризм побеждает. Именно тогда фашизм делает ещё несколько шагов вперёд. Поэтому каждый акт искусства — это акт сопротивления. Каждая спетая песня — это луч света в сгущающейся тьме. А каждая сказанная правда — это колокол, который звучит для тех людей, которые однажды остановят это безумие».



Когда у него спросили, что он думает о людях, утверждающих, что «металл не должен быть политическим», Tom ответил без колебаний.



«Когда люди говорят, что музыканты не должны заниматься политикой, обычно это означает лишь то, что они не согласны именно с вашей политикой. Потому что в ту секунду, когда вы пишете песню, которая совпадает с их взглядами, они внезапно оказываются полностью за».



Он назвал такую позицию лицемерной.



«Во-первых, это очень лицемерно. А во-вторых, почему человек должен отказываться от своего права на свободу слова только из-за своей профессии? Только потому, что это кого-то обижает?»



Morello считает, что творец, напротив, обязан оставаться самим собой в своём творчестве.



«На самом деле верно обратное. Вы оказываете себе и своему времени плохую услугу, если начинаете цензурировать самого себя. Причём это касается не только музыкантов.



Мне кажется странным само желание загнать музыкантов в отдельное гетто и сказать: "Они не должны ничего говорить"».



Он уверен, что любой человек имеет право выражать свои убеждения независимо от рода деятельности.



«Работаете ли вы музыкальным журналистом, тур-менеджером, водителем гастрольного автобуса — кем угодно — вы не должны оставлять прятать то, кем являетесь и во что верите. И, как я уже говорил, существует особый, самый горячий круг ада для людей, которые в эпоху большой несправедливости заставляют себя молчать тогда, когда должны были высказаться, только потому, что боятся какого-нибудь интернет-тролля».



Отвечая на вопрос, способны ли песни с политическим посланием действительно что-то изменить, Morello привёл собственный пример.



«Это более широкий вопрос: может ли музыка вообще влиять на мир? Могут ли песни менять реальность?



Я могу говорить только исходя из собственного опыта.



Музыка изменила меня. Музыка помогла сформировать меня как человека».



Он отметил, что его взгляды во многом сформировались под влиянием таких групп, как PUBLIC ENEMY и THE CLASH.



«Каждый раз, когда я участвую в забастовке или занимаюсь какой-то активистской деятельностью, это отчасти благодаря PUBLIC ENEMY и THE CLASH. Они показали мне, что можно быть музыкантом и при этом не ограничиваться музыкой».



По словам Tom'a, дело не в агитации за конкретных политиков или партии.



«Речь не о том, чтобы говорить: "Голосуйте за этого кандидата" или "Поддерживайте эту конкретную кампанию". Главное — показать человеку, что он не один. Что он не единственный, кто чувствует, что с этим миром что-то не так».



Особенно сильное впечатление на него произвели Chuck D и Joe Strummer.



«Когда я услышал музыкантов вроде Chuck D или Joe Strummer, которые открыто высказывали свои взгляды, я понял, что, несмотря на совершенно разное происхождение — один из Стейтен-Айленда, другой из Лондона, — они видят одну простую вещь: угнетение — это плохо, а сопротивление угнетению — это хорошо. И они говорили об этом посредством гитары и вертушки».



Именно тогда Morello осознал, что не одинок в своих убеждениях.



«Я жил в городе, где многие придерживались взглядов, очень далёких от моих. Но благодаря этим музыкантам я понял: я не один».



Подводя итог, Tom объяснил, почему политическое и социальное содержание остаётся важной частью его творчества — будь то RAGE AGAINST THE MACHINE, сольные проекты или совместные работы с Serj'ом Tankian'ом и его сыном Roman'ом.



«Очень важно не оставлять за пределами творчества того, кто ты есть на самом деле. И важно помнить, что каждая песня может стать для кого-то маяком надежды».







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