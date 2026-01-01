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TOM MORELLO представил новый сингл



"Date Night", новая песня группы TOM MORELLO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Everyone Gets Everything They Want", выход которого запланирован на 25 сентября на Mom + Pop Music:



01. Beth From Electronics

02. Everyone Gets Everything They Want

03. Adjourn It (feat. Serj Tankian & Roman Morello)

04. I Am Not Yours To Command

05. Soldier In The Army Of Love

06. Unconquered (feat. Kneecap)

07. Date Night

08. The Last Rung On The Ladder

09. Everything Burns (feat. Beartooth)

10. Pretend You Remember Me

11. Untethered

12. They Can't Kill Us All







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