Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 23
[= ||| все новости группы



*

Tom Morello

*



29 июл 2026 : 		 TOM MORELLO представил новый сингл

17 июн 2026 : 		 TOM MORELLO: «Музыканты могут озвучивать свою политическую позицию»

8 июн 2026 : 		 SERJ TANKIAN и TOM MORELLO о новом сингле: «Идея написать такую песню возникла во время рейдов DHS и ICE»

2 июн 2026 : 		 SERJ TANKIAN в новом видео TOM MORELLO

29 май 2026 : 		 FOO FIGHTERS, SERJ TANKIAN, TAYLOR MOMSEN, MATT CAMERON в новом фестивале от TOM MORELLO

28 апр 2026 : 		 TOM MORELLO работает с MARC GUGGENHEIM

16 мар 2026 : 		 TOM MORELLO: «Я очень люблю JUDAS PRIEST и поэтому взялся за их историю»

7 фев 2026 : 		 TOM MORELLO: «За пару дней до YUNGBLUD не должен был петь»

18 дек 2025 : 		 Новое видео TOM MORELLO с вокалистом BEARTOOTH

15 авг 2025 : 		 TOM MORELLO о финальном концерте BLACK SABBATH

22 июл 2025 : 		 TOM MORELLO присоединился к гитаристу RUSH

12 мар 2025 : 		 TOM MORELLO: «Рад, что управляю последним шоу OZZY»

9 дек 2024 : 		 TOM MORELLO о важности защиты угнетенных

1 сен 2024 : 		 TOM MORELLO о своем "моменте веры"

2 июл 2024 : 		 TOM MORELLO: «Только вы можете изменить мир»

28 июн 2024 : 		 TOM MORELLO представил сольную композицию

25 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Я записал одну из самых тяжелых песен»

23 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Cын вдохновил меня на альбом»

14 июн 2024 : 		 TOM MORELLO готовит сольный альбом

22 янв 2024 : 		 JOHN 5 введет TOM MORELLO в Metal Hall Of Fame

20 июн 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к TOM MORELLO

5 июн 2023 : 		 GARY CHERONE и NUNO BETTENCOURT присоединились на сцене к TOM MORELLO

23 май 2023 : 		 TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»

3 май 2023 : 		 TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a

12 май 2022 : 		 TOM MORELLO получит награду

8 дек 2021 : 		 Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TOM MORELLO представил новый сингл



zoom
"Date Night", новая песня группы TOM MORELLO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Everyone Gets Everything They Want", выход которого запланирован на 25 сентября на Mom + Pop Music:

01. Beth From Electronics
02. Everyone Gets Everything They Want
03. Adjourn It (feat. Serj Tankian & Roman Morello)
04. I Am Not Yours To Command
05. Soldier In The Army Of Love
06. Unconquered (feat. Kneecap)
07. Date Night
08. The Last Rung On The Ladder
09. Everything Burns (feat. Beartooth)
10. Pretend You Remember Me
11. Untethered
12. They Can't Kill Us All




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 24

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом