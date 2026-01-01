TOM MORELLO представил новый сингл

"Date Night", новая песня группы TOM MORELLO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Everyone Gets Everything They Want", выход которого запланирован на 25 сентября на Mom + Pop Music:
01. Beth From Electronics
02. Everyone Gets Everything They Want
03. Adjourn It (feat. Serj Tankian & Roman Morello)
04. I Am Not Yours To Command
05. Soldier In The Army Of Love
06. Unconquered (feat. Kneecap)
07. Date Night
08. The Last Rung On The Ladder
09. Everything Burns (feat. Beartooth)
10. Pretend You Remember Me
11. Untethered
12. They Can't Kill Us All
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