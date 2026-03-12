Arts
Новости
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 33
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 33
*

Ministry

12 мар 2026 : 		 Новое видео MINISTRY

7 фев 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления MINISTRY

4 фев 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления MINISTRY

29 май 2025 : 		 Новое видео MINISTRY

31 мар 2025 : 		 Новое видео MINISTRY

16 фев 2025 : 		 Новый релиз MINISTRY выйдет весной

8 окт 2024 : 		 MINISTRY нашли лейбл

27 сен 2024 : 		 Осенние винилы MINISTRY

20 мар 2024 : 		 Видео полного выступления MINISTRY

2 мар 2024 : 		 Новое видео MINISTRY

22 фев 2024 : 		 Лидер MINISTRY: «Еще альбом и на покой»

25 янв 2024 : 		 Новое видео MINISTRY

3 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

28 авг 2023 : 		 MINISTRY исполнили "Revenge"

17 авг 2023 : 		 Новое видео MINISTRY

20 июн 2023 : 		 AL JOURGENSEN готов покончить с MINISTRY

2 ноя 2022 : 		 MINISTRY проведут стрим

15 сен 2022 : 		 MINISTRY отменили европейский тур

9 мар 2022 : 		 У MINISTRY есть восемь песен

1 мар 2022 : 		 Новое видео MINISTRY

27 янв 2022 : 		 Новое видео MINISTRY

9 окт 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Долобэнэ, марш за дозой!»

3 окт 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома MINISTRY

28 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её выиграли»

20 авг 2021 : 		 Новое видео MINISTRY
|||| 12 мар 2026

Новое видео MINISTRY



Dancing Alone, новое видео MINISTRY, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 мар 2026
gravitgroove
Ага, ушел он, конечно! Вот уже вытащил из чулана свою древнюю перхоть.
просмотров: 80

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
