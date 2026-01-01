24 май 2026



RITCHIE BLACKMORE: «Похоже пора вешать гитару на гвоздь»



RITCHIE BLACKMORE дал интервью для Ultimate Classic Rock. Выдержки из беседы приведены ниже.



Привет, Ritchie, большое спасибо, что согласился на это интервью. Мы очень ценим это. Первый вопрос: как ты себя чувствуешь? Ведь фанаты, конечно же, беспокоятся о твоём самочувствии после недавних проблем со здоровьем.



«Однажды утром, когда мы были в туре, я проснулся и почувствовал вестибулярное головокружение. Никому не пожелаю подобного. Это было самое ужасное, с чем я когда-либо сталкивался. У меня были проблемы с сердцем, подагра и боли, но вестибулярное головокружение — это самое ужасное, с чем я когда-либо имел дело. У меня так кружилась голова, что я потерял контроль над всеми частями тела, падал и не мог нормально думать.



Это почти как инсульт, но ты можешь говорить и понимать, что отличает это от инсульта, и это случилось со мной в отеле. Меня отвезли в местную больницу, где мне как будто вылечили головокружение. Это называется манёвр Эпи (также известный как маневр Эпли). При этом нужно поворачивать голову влево и вправо и принимать антигистаминные препараты. Принимать эти антигистаминные препараты — всё равно что принимать лекарство от морской болезни.



Это как морская болезнь, когда ты в море. Мне казалось, будто я на рыбацкой лодке в море во время самого сильного шторма, какой только можно себе представить. Мне приходилось хвататься за всё, что попадалось под руку, например, за стул, чтобы не упасть. Это меня до ужаса напугало.



Поэтому мы отменили тур, вернулись домой, а через два дня всё повторилось, и я никому не желаю испытать такое. Потому что я всегда думал, что когда люди говорят о головокружении, они имеют в виду что-то типа: "Немного кружится голова". Но это не так. Ты думаешь, что весь твой мир рушится прямо здесь и сейчас. Теперь каждый день я смотрю влево и вправо и напрягаю шею, потому что из-за неё эта проблема. Но это загадка. Я понял, что в моём возрасте — в 150 лет — пора уже сократить гастроли. Мне больше не нравится путешествовать. Я люблю играть для кого угодно на любой сцене, но добраться до места тяжело, и иногда от путешествий меня тошнит. Когда я был ребёнком и ездил с мамой на "Ройал Блу" в Бристоль в Англии, где жила большая часть наших родственников, меня всегда тошнило. Мне было девять или десять лет, и, возможно, именно это вызвало у меня фобию путешествий. Теперь у меня, похоже, фобия от того, что приходится ехать слишком далеко, покидать комфортную зону своего дома.



Это очень странное заболевание. На самом деле я хочу дать наши следующие концерты. Я хочу выйти на сцену. Я хочу играть. Я всё ещё играю постоянно, но я хочу играть в радиусе, скажем, 30 или 40 миль на острове.



Мы живём на Лонг-Айленде, и я не хочу уезжать за сотни миль. Потому что это, похоже, нарушает моё равновесие. Забавно, я забыл, как я реагировал, когда был ребёнком, в девять-десять лет, как меня всегда тошнило во время поездок. Так что в этом и заключается загадка, но я знаю, что мне нравится быть дома. Поэтому сейчас я стараюсь выбирать выступления поближе к дому».



Недавно вышел бокс-сет Rainbow «The Temple of the King: 1975–1976», на котором можно ознакомиться с первыми двумя альбомами группы: «Ritchie Blackmore’s Rainbow» 1975 года и «Rising», вышедшим в 1976 году.



Я хочу углубиться в этот новый бокс-сет Rainbow. Что ты помнишь о своих ощущениях, когда начинал работать над созданием группы? Как, по-твоему, ты вырос благодаря времени, проведённому в Deep Purple, и как, по-твоему, это повлияло на то, чем ты хотел заниматься дальше, что в итоге привело к созданию Rainbow?



«Когда я решил уйти из Deep Purple, я чувствовал, что группа не справляется со своей задачей как музыкальный проект. Это превратилось в комитет. На каждый вопрос было пять разных ответов. И я немного устал от заседаний комитета. Но, как сказал Джон Клиз о "Монти Пайтон", я думал, что найду четырёх других музыкантов, с которыми мне не нужно будет проводить заседания комитета, а просто можно будет заниматься музыкой.



Мне нужна была свежая кровь. Как вампиру, но я не вампир — я так думаю. Говорили, что я им являюсь, но я в это не верю. Я просто хотел перемен. Я чувствовал, что это тупик. Все увлекались разными вещами. Я помню, как менеджер обращался к группе: "Ребята, давайте спланируем тур на следующий год". Это было в январе, так что сразу же звучало: "Как насчёт 25 января, начинаем там-то?" И кто-то отвечал: "Я не смогу. У меня свадьба". — "Ладно, забудьте об этом... Февраль? Давайте в феврале". А потом кто-то говорил: "Я не смогу. В феврале я уезжаю в отпуск".



И это продолжалось, верите или нет, примерно до июня или июля. А я думал: "Это же абсурд. Всем есть куда пойти или чем-то заняться. Что происходит с группой? Мы вообще ещё группа, или просто ездим в отпуск и ходим на свадьбы?" Так что это была лишь одна из причин, по которой я ушёл. Я также хотел исполнить песню под названием "Black Sheep of the Family", которую считал отличной и которую, по моему мнению, мы должны были исполнить, в то время как один из участников группы сказал: "Я не хочу исполнять эту песню. Мы её не сочиняли, поэтому не получим авторских гонораров".



Я счёл это нелепым. Итак, я записал её с Ронни Джеймсом Дио, и мы сделали всё за один день. Мне очень понравился голос Ронни. Мы работали вместе очень быстро. Не было никаких заседаний комитета. Он не собирался в отпуск, не собирался жениться и не занимался ничем другим. Так что дела налаживались. Я подумал: "Мне это нравится", — и именно тогда я решил уйти».







