Сборник BLACKMORE'S NIGHT выйдет летом Восемнадцатого августа состоится выход новой компиляции BLACKMORE'S NIGHT "To The Moon And Back", в которую войдут три новые песни: "Ghost Of John", которая представит вокал Autumn Blackmore (шестилетней дочки Blackmore и Night), "Land Of Hope and Glory" (переработка известного британского гимна "Pomp And Circumstance March No. 1", написанного в 1902 году) и кавер-версию классики RAINBOW "I Surrender" с вокалом Candice. Кроме того, в сборник войдут перезаписанные версии ряда композиций.



Трек-лист:



CD 1:



01. Shadow Of The Moon

02. Spirit Of The Sea

03. Renaissance Faire

04. Play Minstrel Play

05. Under A Violet Moon

06. Spanish Nights

07. Fires At Midnight

08. Ghost Of A Rose

09. Cartouche

10. Village Lanterne

11. The Circle

12. 25 Years

13. Dandelion Wine

14. Home Again (live)



CD 2:



01. I Surrender (bonus track)

02. Moonlight Shadow (2017 version)

03. Somewhere Over The Sea (2017 version)

04. Writing On The Wall (2017 version)

05. Coming Home (2017 version)

06. Ghost Of John (bonus track)

07. Minstrel Hall

08. Possum Goes To Prague

09. Durch den Wald zum Bach Haus

10. Nur eine Minute

11. Village Dance

12. Land Of Hope And Glory (2017 single version)

13. Bonus Video















