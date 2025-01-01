Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 91
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 57
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 30
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 91
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 57
*Новое видео BATTLE BEAST 38
*Вокалист DISTURBED сделал предложение 30
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
[= ||| все новости группы



*

Blackmore's Night

*



19 май 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE и CANDICE NIGHT приняли в LIMEHOF

24 апр 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE не горит желанием играть в инвалидном кресле

7 апр 2025 : 		 У RITCHIE BLACKMORE был сердечный приступ

8 дек 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»

26 сен 2024 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

16 сен 2024 : 		 Концертное видео BLACKMORE'S NIGHT

17 авг 2024 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

12 июл 2024 : 		 Новый трек BLACKMORE'S NIGHT

25 май 2024 : 		 BLACKMORE'S NIGHT готовы к новым концертом

3 май 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE почтил память Дуэйна Эдди

4 мар 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех времён»

23 мар 2023 : 		 BLACKMORE'S NIGHT представляют новый релиз

23 фев 2023 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

12 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

16 янв 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

5 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

5 ноя 2022 : 		 Юбилейная версия альбома BLACKMORE'S NIGHT выйдет весной

24 окт 2022 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

22 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

25 окт 2021 : 		 Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью

28 сен 2021 : 		 Фотокнига о RITCHIE BLACKMORE выйдет зимой

22 июн 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

16 июн 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

4 июн 2021 : 		 RITCHIE BLACKMORE хотел годик отдохнуть

3 июн 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RITCHIE BLACKMORE и CANDICE NIGHT приняли в LIMEHOF



zoom
The Long Island Music And Entertainment Hall Of Fame (LIMEHOF) в сотрудничестве с earMUSIC, на днях провели вечеринку по случаю выхода нового альбома CANDICE NIGHT. В рамках этого вечера было исполнено три композиции, включая "Promise Me" с дочкой, а также Ritchie Blackmore и Candice были введены в музей LIMEHOF, находящийся по адресу 97 Main Street, Stony Brook, New York. Candice приняла награду одна, Ritchie на вечере не присутствовал:

«Для меня большая честь быть включенной в Зал славы музыки Лонг-Айленда. Быть в окружении величайших музыкантов и знать, что у всех нас здесь одни корни, — это невероятное чувство. Я прожила на Лонг-Айленде всю свою жизнь, и меня постоянно вдохновляет здешняя энергия и красота нашей природы. Эти образы постоянно присутствуют в моих песнях».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 146





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом