RITCHIE BLACKMORE и CANDICE NIGHT приняли в LIMEHOF



The Long Island Music And Entertainment Hall Of Fame (LIMEHOF) в сотрудничестве с earMUSIC, на днях провели вечеринку по случаю выхода нового альбома CANDICE NIGHT. В рамках этого вечера было исполнено три композиции, включая "Promise Me" с дочкой, а также Ritchie Blackmore и Candice были введены в музей LIMEHOF, находящийся по адресу 97 Main Street, Stony Brook, New York. Candice приняла награду одна, Ritchie на вечере не присутствовал:



«Для меня большая честь быть включенной в Зал славы музыки Лонг-Айленда. Быть в окружении величайших музыкантов и знать, что у всех нас здесь одни корни, — это невероятное чувство. Я прожила на Лонг-Айленде всю свою жизнь, и меня постоянно вдохновляет здешняя энергия и красота нашей природы. Эти образы постоянно присутствуют в моих песнях».







