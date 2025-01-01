RITCHIE BLACKMORE о переносе выступлений BLACKMORE'S NIGHT

сегодня



RITCHIE BLACKMORE опубликовал сообщение, в котором объяснил причину переноса двух выступлений BLACKMORE'S NIGHT:



«Краткая история болезни, для тех, кому нечем заняться: У меня долгое время были межпозвоночные грыжи в поясничном и шейном отделах позвоночника. Поэтому перед поездкой мне делали инъекции в спину, чтобы справиться с болью. Недавно у меня начались изнурительные мигрени. Они появляются и исчезают очень быстро. Когда я замечаю нарушение зрения при этих глазных мигренях, я знаю, что они приближаются.



Когда мы проделали долгий путь из Пенсильвании в Ньютон, штат Нью-Джерси, нам забронировали номер в отеле, где всю ночь в коридорах проходила свадебная вечеринка. В номере не было отопления, а простыни все еще были влажными. Я полагаю, кульминацией этого стал сильный приступ мигрени. Я не мог остановить рвоту. Комната не переставала кружиться, и у меня так сильно кружилась голова, что я не мог стоять на ногах. Была вызвана скорая помощь. Меня отвезли в больницу, где мне сделали компьютерную томографию и другие анализы. Они были очень любезны. Врачи пришли к выводу, что моим официальным диагнозом было сильное головокружение. Результаты этого продолжались несколько дней подряд. Сейчас я выясняю у разных врачей, насколько серьезны эти мигрени.



Когда ты путешествуешь, у тебя много людей, которые должны быть здоровы. К сожалению, на этот раз пострадал именно я.



Надеюсь увидеть вас всех когда-нибудь снова, когда я буду здоров.



Всего наилучшего, Ritchie-гитарист»











