Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 40
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 21
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Новая песня ULVER 16
*Новое видео CLAWFINGER 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 40
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 21
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Новая песня ULVER 16
*Новое видео CLAWFINGER 13
[= ||| все новости группы



*

Blackmore's Night

*



24 ноя 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о переносе выступлений BLACKMORE'S NIGHT

18 ноя 2025 : 		 BLACKMORE'S NIGHT перенесли выступления

15 ноя 2025 : 		 Кавер-версия Child In Time от BLACKMORE'S NIGHT

19 май 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE и CANDICE NIGHT приняли в LIMEHOF

24 апр 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE не горит желанием играть в инвалидном кресле

7 апр 2025 : 		 У RITCHIE BLACKMORE был сердечный приступ

8 дек 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»

26 сен 2024 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

16 сен 2024 : 		 Концертное видео BLACKMORE'S NIGHT

17 авг 2024 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

12 июл 2024 : 		 Новый трек BLACKMORE'S NIGHT

25 май 2024 : 		 BLACKMORE'S NIGHT готовы к новым концертом

3 май 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE почтил память Дуэйна Эдди

4 мар 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех времён»

23 мар 2023 : 		 BLACKMORE'S NIGHT представляют новый релиз

23 фев 2023 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

12 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

16 янв 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

5 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

5 ноя 2022 : 		 Юбилейная версия альбома BLACKMORE'S NIGHT выйдет весной

24 окт 2022 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

22 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

25 окт 2021 : 		 Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью

28 сен 2021 : 		 Фотокнига о RITCHIE BLACKMORE выйдет зимой

22 июн 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RITCHIE BLACKMORE о переносе выступлений BLACKMORE'S NIGHT



zoom
RITCHIE BLACKMORE опубликовал сообщение, в котором объяснил причину переноса двух выступлений BLACKMORE'S NIGHT:

«Краткая история болезни, для тех, кому нечем заняться: У меня долгое время были межпозвоночные грыжи в поясничном и шейном отделах позвоночника. Поэтому перед поездкой мне делали инъекции в спину, чтобы справиться с болью. Недавно у меня начались изнурительные мигрени. Они появляются и исчезают очень быстро. Когда я замечаю нарушение зрения при этих глазных мигренях, я знаю, что они приближаются.

Когда мы проделали долгий путь из Пенсильвании в Ньютон, штат Нью-Джерси, нам забронировали номер в отеле, где всю ночь в коридорах проходила свадебная вечеринка. В номере не было отопления, а простыни все еще были влажными. Я полагаю, кульминацией этого стал сильный приступ мигрени. Я не мог остановить рвоту. Комната не переставала кружиться, и у меня так сильно кружилась голова, что я не мог стоять на ногах. Была вызвана скорая помощь. Меня отвезли в больницу, где мне сделали компьютерную томографию и другие анализы. Они были очень любезны. Врачи пришли к выводу, что моим официальным диагнозом было сильное головокружение. Результаты этого продолжались несколько дней подряд. Сейчас я выясняю у разных врачей, насколько серьезны эти мигрени.

Когда ты путешествуешь, у тебя много людей, которые должны быть здоровы. К сожалению, на этот раз пострадал именно я.

Надеюсь увидеть вас всех когда-нибудь снова, когда я буду здоров.

Всего наилучшего, Ritchie-гитарист»






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 154

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом