*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 52
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*Dani Filth в новом видео TARJA 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 25
Blackmore's Night

24 апр 2026 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Большинство гитаристов те еще ..!»

24 мар 2026 : 		 RITCHIE BLACKMORE выбрал лучшую песню RAINBOW

25 фев 2026 : 		 RITCHIE BLACKMORE получил награду

24 ноя 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE о переносе выступлений BLACKMORE'S NIGHT

18 ноя 2025 : 		 BLACKMORE'S NIGHT перенесли выступления

15 ноя 2025 : 		 Кавер-версия Child In Time от BLACKMORE'S NIGHT

19 май 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE и CANDICE NIGHT приняли в LIMEHOF

24 апр 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE не горит желанием играть в инвалидном кресле

7 апр 2025 : 		 У RITCHIE BLACKMORE был сердечный приступ

8 дек 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»

26 сен 2024 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

16 сен 2024 : 		 Концертное видео BLACKMORE'S NIGHT

17 авг 2024 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

12 июл 2024 : 		 Новый трек BLACKMORE'S NIGHT

25 май 2024 : 		 BLACKMORE'S NIGHT готовы к новым концертом

3 май 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE почтил память Дуэйна Эдди

4 мар 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех времён»

23 мар 2023 : 		 BLACKMORE'S NIGHT представляют новый релиз

23 фев 2023 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

12 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

16 янв 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

5 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

5 ноя 2022 : 		 Юбилейная версия альбома BLACKMORE'S NIGHT выйдет весной

24 окт 2022 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

22 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
RITCHIE BLACKMORE: «Большинство гитаристов те еще ..!»



RITCHIE BLACKMORE 14 апреля отпраздновал свой 81-й день рождения и принял участие в прямом эфире из своего дома на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Он также ответил на ряд вопросов, присланных поклонниками. Ниже приведены выдержки из беседы.

О Томми Болине, который более 50 лет назад заменил его в DEEP PURPLE:

«Я знал его скорее как друга. И он был очень любезным парнем, поэтому я не мог поверить, что он гитарист, потому что большинство гитаристов — не очень любезные люди. Он был любезным, и он был индейцем — думаю, из племени сиу или что-то в этом роде. Я бывал у него дома, и мы часто весело проводили время, просто разговаривая друг с другом. Никогда не было никакой зависти, никакой конкуренции.

Однажды я спросил Томми: "Когда ты в последний раз менял струны?" А он посмотрел на меня и спросил: "А я должен их менять?" И я сказал: "Вообще, да". А он ответил: "Наверное, лет пять назад". Струны его гитары были все в грязи и песке. Он был блестящим гитаристом, великим гитаристом, но он никогда не менял струны».

Что касается того, поддерживает ли он до сих пор контакты с участниками DEEP PURPLE, Ritchie ответил:

«Да. Ian Paice время от времени передаёт мне привет, и я общался с Ian Gillan и David Coverdale. Но я не знаю новых участников группы. Разумеется, Don Airey был в RAINBOW. Он блестящий клавишник, но он был участником чуть ли не всех групп в этой индустрии».

После того как один из фанатов предложил Ritchie сделать операцию по поводу подагры в стопе, чтобы вернуться к гастролям, он ответил:

«Я не играю ногами. У меня проблемы на гастролях не только с ногами. У меня проблемы со спиной, с сердцем и уже потом с ногами. А отправляться в турне в 81 год — это уже перебор. И я не хочу просто сидеть на сцене, что мне, в любом случае, пришлось бы делать. У меня понемногу заканчивается энергия. Когда исполняешь рок-н-ролл, нужно иметь много энергии, но в последнее время я предпочитаю больше спать».




