RITCHIE BLACKMORE: «Большинство гитаристов те еще ..!»



RITCHIE BLACKMORE 14 апреля отпраздновал свой 81-й день рождения и принял участие в прямом эфире из своего дома на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Он также ответил на ряд вопросов, присланных поклонниками. Ниже приведены выдержки из беседы.



О Томми Болине, который более 50 лет назад заменил его в DEEP PURPLE:



«Я знал его скорее как друга. И он был очень любезным парнем, поэтому я не мог поверить, что он гитарист, потому что большинство гитаристов — не очень любезные люди. Он был любезным, и он был индейцем — думаю, из племени сиу или что-то в этом роде. Я бывал у него дома, и мы часто весело проводили время, просто разговаривая друг с другом. Никогда не было никакой зависти, никакой конкуренции.



Однажды я спросил Томми: "Когда ты в последний раз менял струны?" А он посмотрел на меня и спросил: "А я должен их менять?" И я сказал: "Вообще, да". А он ответил: "Наверное, лет пять назад". Струны его гитары были все в грязи и песке. Он был блестящим гитаристом, великим гитаристом, но он никогда не менял струны».



Что касается того, поддерживает ли он до сих пор контакты с участниками DEEP PURPLE, Ritchie ответил:



«Да. Ian Paice время от времени передаёт мне привет, и я общался с Ian Gillan и David Coverdale. Но я не знаю новых участников группы. Разумеется, Don Airey был в RAINBOW. Он блестящий клавишник, но он был участником чуть ли не всех групп в этой индустрии».



После того как один из фанатов предложил Ritchie сделать операцию по поводу подагры в стопе, чтобы вернуться к гастролям, он ответил:



«Я не играю ногами. У меня проблемы на гастролях не только с ногами. У меня проблемы со спиной, с сердцем и уже потом с ногами. А отправляться в турне в 81 год — это уже перебор. И я не хочу просто сидеть на сцене, что мне, в любом случае, пришлось бы делать. У меня понемногу заканчивается энергия. Когда исполняешь рок-н-ролл, нужно иметь много энергии, но в последнее время я предпочитаю больше спать».





