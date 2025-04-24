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Blackmore's Night

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RITCHIE BLACKMORE не горит желанием играть в инвалидном кресле



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Candice Night в недавнем интервью рассказала о состоянии здоровья своего музыкального партнёра и мужа, заявив, что он предпочёл бы, чтобы его запомнили таким, каким он был в расцвете сил. Во время беседы он также высказался, похвалив свою любимую группу.

О здоровье Ritchie Candice сказала:

«Сейчас у него довольно много проблем со здоровьем. Хотите верьте, хотите нет, но 14 апреля ему исполнилось 80 лет, что просто поразительно, потому что он не выглядит на этот возраст. Но в этом возрасте некоторые медицинские проблемы начинают давать о себе знать, и полтора года назад у него случился сердечный приступ, а на данный момент в его сердце установлено шесть стентов. А ещё мы боремся с артритом и подагрой».

Night одтвердила, что из-за этого, а также из-за другой проблемы Blackmore не может летать на самолётах на концерты:

«У него всё ещё остались проблемы со спиной, так что путешествия для него затруднены из-за того, что он может только сидеть. А стоять на сцене с гитарой ему сложно, хотя я вижу, как многие музыканты, даже моложе его, появляются на сцене в инвалидных креслах. Вряд ли он хочет, чтобы о нём так думали или вспоминали его таким. Я думаю, это здорово, что люди всё ещё могут видеть этих музыкантов. Я бы всё равно пошла послушать их, просто чтобы побыть под одной крышей и услышать, как они звучат. Может быть, мы сможем взять под контроль некоторые из этих медицинских проблем, и он сможет летать на самолёте, но его предупредили пару дней назад, чтобы он не летал. Так что кто знает? Просто надо отправлять позитивную энергию во вселенную и надеяться, что, возможно, мы сможем вернуть его в строй».

Во время беседы Rotchie упомянул свою любимую группу. Candice передала его слова:

«Он сейчас ест варёное яйцо. Что? THE POGUES? Он сказал, что одна из его любимых групп — THE POGUES, я должна упомянуть об этом».

Затем он сказал, что его рождественская песня «Fairytale Of New York» — это его любимая песня этой фолк-группы.




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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24 апр 2025
father
"надеяться, что, возможно, мы сможем вернуть его в строй" - ага, в 80 лет будет как новенький
24 апр 2025
Орион
father, Будет рядом с Оззи играть мускулами на "Мистер Олимпия", затыкать Арнольда за пояс)
24 апр 2025
Corpsegrinder04
Бабы, что тут сказать. Что у бирмингемского качка, что у этого доходяги.
Дайте уже людям спокойно уйти. 

















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