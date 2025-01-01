сегодня



Кавер-версия Child In Time от BLACKMORE'S NIGHT



BLACKMORE'S NIGHT на выступлении девятого ноября в The Birchmere, Alexandria, VA, USA исполнили кавер-версию композиции DEEP PURPLE Child In Time http://www.blackmoresnight.com







