×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Нюхает ли гитарист METALLICA?
32
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
26
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
20
JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL...
20
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Нюхает ли гитарист METALLICA?
32
Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»
26
Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»
20
JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL...
20
Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ...
17
все новости группы
Blackmore's Night
Великобритания
Folk Rock
http://www.blackmoresnight.com
Myspace:
http://www.myspace.com/blackmoresnight1
Facebook:
https://www.facebook.com/blackmoresnightofficial
15 ноя 2025
:
Кавер-версия Child In Time от BLACKMORE'S NIGHT
19 май 2025
:
RITCHIE BLACKMORE и CANDICE NIGHT приняли в LIMEHOF
24 апр 2025
:
RITCHIE BLACKMORE не горит желанием играть в инвалидном кресле
7 апр 2025
:
У RITCHIE BLACKMORE был сердечный приступ
8 дек 2024
:
RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»
26 сен 2024
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
16 сен 2024
:
Концертное видео BLACKMORE'S NIGHT
17 авг 2024
:
Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT
12 июл 2024
:
Новый трек BLACKMORE'S NIGHT
25 май 2024
:
BLACKMORE'S NIGHT готовы к новым концертом
3 май 2024
:
RITCHIE BLACKMORE почтил память Дуэйна Эдди
4 мар 2024
:
RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех времён»
23 мар 2023
:
BLACKMORE'S NIGHT представляют новый релиз
23 фев 2023
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
12 фев 2023
:
Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT
16 янв 2023
:
Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT
5 дек 2022
:
Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT
5 ноя 2022
:
Юбилейная версия альбома BLACKMORE'S NIGHT выйдет весной
24 окт 2022
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
6 дек 2021
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
22 ноя 2021
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
25 окт 2021
:
Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью
28 сен 2021
:
Фотокнига о RITCHIE BLACKMORE выйдет зимой
22 июн 2021
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
16 июн 2021
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
4 июн 2021
:
RITCHIE BLACKMORE хотел годик отдохнуть
3 июн 2021
:
BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме
27 апр 2021
:
BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме
20 апр 2021
:
BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме
2 апр 2021
:
BLACKMORE'S NIGHT в десятке
19 мар 2021
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
14 мар 2021
:
EPK от BLACKMORE'S NIGHT
11 мар 2021
:
Семплы новых песен BLACKMORE'S NIGHT
20 фев 2021
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
24 янв 2021
:
Новая песня BLACKMORE'S NIGHT
24 дек 2020
:
Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT
14 дек 2020
:
Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT
6 дек 2020
:
Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT
20 ноя 2020
:
Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT
10 ноя 2020
:
Рождественский сингл BLACKMORE'S NIGHT
25 окт 2020
:
Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в следующем году
27 авг 2020
:
Участники BLACKMORE'S NIGHT в кавер-версии хита Роя Хокинса
29 мар 2020
:
BLACKMORE'S NIGHT сыграли онлайн концерт
22 сен 2017
:
Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT
19 сен 2017
:
Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью
21 авг 2017
:
Поет дочка RITCHIE BLACKMORE
11 авг 2017
:
Сборник BLACKMORE'S NIGHT выйдет летом
23 мар 2016
:
FRONTIERS хотят засудить RITCHIE BLACKMORE'a
2 мар 2016
:
RITCHIE BLACKMORE'у провели операцию на пальце
16 дек 2015
:
Гитарист BLACKMORE'S NIGHT: «Если всё сработает, будет больше выступлений»
12 сен 2015
:
RITCHIE BLACKMORE нашёл "прекрасного" певца для летних рок-выступлений
10 сен 2015
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
9 сен 2015
:
RITCHIE BLACKMORE о возвращении к року
4 авг 2015
:
Кавер-версия MIKE OLDFIELD'a от BLACKMORE'S NIGHT
24 июл 2015
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
18 июл 2015
:
Новая песня BLACKMORE'S NIGHT
9 июл 2015
:
Видео с выступления BLACKMORE'S NIGHT
8 июл 2015
:
Варианты изданий нового альбома BLACKMORE'S NIGHT
6 июл 2015
:
Гитарист BLACKMORE'S NIGHT планирует вновь дать рок-концерты
26 июн 2015
:
Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в сентябре
5 дек 2013
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
19 ноя 2013
:
Вышло ремастированное издание "Winter Carols" BLACKMORE'S NIGHT
8 июл 2013
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
18 июн 2013
:
Ричи Блэкмору вернули потерянную гитару!
9 июн 2013
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
15 май 2013
:
Вышел новый сингл BLACKMORE'S NIGHT
24 апр 2013
:
Семпл новой песни BLACKMORE'S NIGHT
12 апр 2013
:
В новый альбом BLACKMORE'S NIGHT войдет посвящение Джону Лорду
16 дек 2012
:
EPK от BLACKMORE'S NIGHT
18 окт 2012
:
BLACKMORE'S NIGHT: 'The Beginning'
18 июн 2012
:
Второй ребенок RITCHIE BLACKMORE и CANDICE NIGHT
26 май 2012
:
Все подробности о новом DVD BLACKMORE'S NIGHT "A Knight In York"
15 май 2012
:
Концертный релиз BLACKMORE'S NIGHT
14 сен 2011
:
Видео вокалистки BLACKMORE'S NIGHT
4 авг 2011
:
Вокалистка BLACKMORE'S NIGHT выпускает сольный альбом
25 янв 2011
:
RITCHIE BLACKMORE получил медаль
7 ноя 2010
:
Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
7 сен 2010
:
Тизер нового альбома BLACKMORE'S NIGHT
18 авг 2010
:
Семплы с нового альбома BLACKMORE'S NIGHT
28 июл 2010
:
Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в сентябре
26 июл 2010
:
У RITCHIE BLACKMORE'a и CANDICE NIGHT родилась девочка
17 май 2010
:
RITCHIE BLACKMORE о смерти DIO
11 апр 2010
:
BLACKMORE'S NIGHT заканчивают работу над новым диском
3 фев 2009
:
Песня BLACKMORE'S NIGHT в саундтреке к фильму "Всегда говори да"
27 янв 2009
:
Новая песня CANDICE NIGHT
14 окт 2008
:
RITCHIE BLACKMORE и его подруга CANDICE NIGHT обручились
20 янв 2008
:
Вокалистка BLACKMORE'S NIGHT комментирует свою роль в фильме
16 янв 2008
:
Вокалистка BLACKMORE'S NIGHT в кино
30 окт 2007
:
Видео на песню BLACKMORE'S NIGHT 'The Village Lanterne' в сети
25 окт 2007
:
BLACKMORE'S NIGHT: промо-трейлер DVD “Paris Moon” в сети
2 окт 2007
:
BLACKMORE'S NIGHT выпускают DVD "Paris Moon"
17 сен 2006
:
BLACKMORE'S NIGHT выпустят Рождественский альбом
10 апр 2006
:
BLACKMORE'S NIGHT: Блэкмор хочет сена!
8 дек 2005
:
Joe Lynn Turner на новом альбоме BLACKMORE'S NIGHT
22 авг 2005
:
BLACKMORE'S NIGHT озаглавили альбом
18 окт 2002
:
BLACKMORE'S NIGHT выпустят концертник
сегодня
Кавер-версия Child In Time от BLACKMORE'S NIGHT
BLACKMORE'S NIGHT на выступлении девятого ноября в The Birchmere, Alexandria, VA, USA исполнили кавер-версию композиции DEEP PURPLE Child In Time
http://www.blackmoresnight.com
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 122
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет