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Blackmore's Night

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27 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме

20 апр 2021 : 		 BLACKMORE'S NIGHT — о новом альбоме
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|||| 7 апр 2025

У RITCHIE BLACKMORE был сердечный приступ



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Candice Night, которая замужем за RITCHIE BLACKMORE уже 17 лет, хотя она живёт с легендарным гитаристом DEEP PURPLE и RAINBOW уже 36 лет, рассказала в интервью для TotalRock о вероятности возвращения RITCHIE в Европу в недалёком будущем для концертов с их давним проектом BLACKMORE'S NIGHT:

 «Что касается перелётов, то RITCHIE кардиолог запретил садиться в самолёт. Полтора года назад у него случился сердечный приступ. У него шесть стентов. И я не могу поверить, что 14 апреля ему исполнится 80 лет, это просто безумие, и хотя он не выглядит на этот возраст, в конце концов медицинские проблемы настигают всех. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы он был счастлив и здоров. У него подагра и артриты. И, конечно, его спина была проблемой на протяжении многих лет. Так что ему становится всё труднее — это непросто — но я видела людей моложе него в инвалидных креслах на сцене. Так что я думаю, что он, вероятно, не хочет, чтобы люди видели его таким. Я понимаю другую точку зрения — фанаты, скорее всего, будут просто счастливы находиться с ним под одной крышей и слушать, как он играет всё, что придумает. Так что мы постоянно обсуждаем или спорим — я бы сказала, дискутируем. Но совсем недавно он был у кардиолога, и ему сказали: "Надо отложить путешествия на самолёте". Так что, надеюсь, мы всё уладим, и всё изменится. Но я дам вам знать, если это произойдёт».

Коронарные стенты в основном используются для лечения ишемической болезни сердца — заболевания, при котором бляшки сужают или перекрывают артерии, снабжающие кровью сердце. Устанавливая стенты в сердце, врачи могут эффективно восстановить кровоток и облегчить симптомы.

RITCHIE, Candice и двое их детей живут на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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7 апр 2025
Hellg
Да пусть живёт подольше. В таком возрасте летать через океан сильно выматывает.
И было бы ради чего.
8 апр 2025
Орион
А потом пердечный сриступ.
8 апр 2025
Klawd Air
Долгих лет Ричи и здоровья!
8 апр 2025
R
Rutger
Да, всегда можно найти утешение, что кто-то моложе и в инвалидных колясках на сцене.
8 апр 2025
Pennywise
Rutger, это она концерт Black Sabbath анонсирует..))
8 апр 2025
Nord61
Эх, ну Ричи никогда и не скрывал, что любит приложиться к бутылке (да и бухать на равных с Джоном Бонэмом, когда тебе уже за 30 - тоже показатель). Видимо, ближе к 80-ти и аукнулось. Спасибо врачам и здоровья деду.
8 апр 2025
Rocky Wolfsson
Ого, Ричи уже в следующий понедельник стукнет 80. Здоровья ему, главное, чтоб не пил. Стенты в сердце - это серьёзно. 

















просмотров: 14207




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