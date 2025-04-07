7 апр 2025



У RITCHIE BLACKMORE был сердечный приступ



Candice Night, которая замужем за RITCHIE BLACKMORE уже 17 лет, хотя она живёт с легендарным гитаристом DEEP PURPLE и RAINBOW уже 36 лет, рассказала в интервью для TotalRock о вероятности возвращения RITCHIE в Европу в недалёком будущем для концертов с их давним проектом BLACKMORE'S NIGHT:



«Что касается перелётов, то RITCHIE кардиолог запретил садиться в самолёт. Полтора года назад у него случился сердечный приступ. У него шесть стентов. И я не могу поверить, что 14 апреля ему исполнится 80 лет, это просто безумие, и хотя он не выглядит на этот возраст, в конце концов медицинские проблемы настигают всех. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы он был счастлив и здоров. У него подагра и артриты. И, конечно, его спина была проблемой на протяжении многих лет. Так что ему становится всё труднее — это непросто — но я видела людей моложе него в инвалидных креслах на сцене. Так что я думаю, что он, вероятно, не хочет, чтобы люди видели его таким. Я понимаю другую точку зрения — фанаты, скорее всего, будут просто счастливы находиться с ним под одной крышей и слушать, как он играет всё, что придумает. Так что мы постоянно обсуждаем или спорим — я бы сказала, дискутируем. Но совсем недавно он был у кардиолога, и ему сказали: "Надо отложить путешествия на самолёте". Так что, надеюсь, мы всё уладим, и всё изменится. Но я дам вам знать, если это произойдёт».



Коронарные стенты в основном используются для лечения ишемической болезни сердца — заболевания, при котором бляшки сужают или перекрывают артерии, снабжающие кровью сердце. Устанавливая стенты в сердце, врачи могут эффективно восстановить кровоток и облегчить симптомы.



RITCHIE, Candice и двое их детей живут на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.

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