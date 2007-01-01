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*Blackmore's Night*



22 сен 2017 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

19 сен 2017 : 		 Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью

21 авг 2017 : 		 Поет дочка RITCHIE BLACKMORE

11 авг 2017 : 		 Сборник BLACKMORE'S NIGHT выйдет летом

23 мар 2016 : 		 FRONTIERS хотят засудить RITCHIE BLACKMORE'a

2 мар 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE'у провели операцию на пальце

16 дек 2015 : 		 Гитарист BLACKMORE'S NIGHT: «Если всё сработает, будет больше выступлений»

12 сен 2015 : 		 RITCHIE BLACKMORE нашёл "прекрасного" певца для летних рок-выступлений

10 сен 2015 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

9 сен 2015 : 		 RITCHIE BLACKMORE о возвращении к року

4 авг 2015 : 		 Кавер-версия MIKE OLDFIELD'a от BLACKMORE'S NIGHT

24 июл 2015 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

18 июл 2015 : 		 Новая песня BLACKMORE'S NIGHT

9 июл 2015 : 		 Видео с выступления BLACKMORE'S NIGHT

8 июл 2015 : 		 Варианты изданий нового альбома BLACKMORE'S NIGHT

6 июл 2015 : 		 Гитарист BLACKMORE'S NIGHT планирует вновь дать рок-концерты

26 июн 2015 : 		 Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в сентябре

5 дек 2013 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

19 ноя 2013 : 		 Вышло ремастированное издание "Winter Carols" BLACKMORE'S NIGHT

8 июл 2013 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

18 июн 2013 : 		 Ричи Блэкмору вернули потерянную гитару!

9 июн 2013 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

15 май 2013 : 		 Вышел новый сингл BLACKMORE'S NIGHT

24 апр 2013 : 		 Семпл новой песни BLACKMORE'S NIGHT

12 апр 2013 : 		 В новый альбом BLACKMORE'S NIGHT войдет посвящение Джону Лорду

16 дек 2012 : 		 EPK от BLACKMORE'S NIGHT

18 окт 2012 : 		 BLACKMORE'S NIGHT: 'The Beginning'

18 июн 2012 : 		 Второй ребенок RITCHIE BLACKMORE и CANDICE NIGHT

26 май 2012 : 		 Все подробности о новом DVD BLACKMORE'S NIGHT "A Knight In York"

15 май 2012 : 		 Концертный релиз BLACKMORE'S NIGHT

14 сен 2011 : 		 Видео вокалистки BLACKMORE'S NIGHT

4 авг 2011 : 		 Вокалистка BLACKMORE'S NIGHT выпускает сольный альбом

25 янв 2011 : 		 RITCHIE BLACKMORE получил медаль

7 ноя 2010 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

7 сен 2010 : 		 Тизер нового альбома BLACKMORE'S NIGHT

18 авг 2010 : 		 Семплы с нового альбома BLACKMORE'S NIGHT

28 июл 2010 : 		 Новый альбом BLACKMORE'S NIGHT выйдет в сентябре

26 июл 2010 : 		 У RITCHIE BLACKMORE'a и CANDICE NIGHT родилась девочка

17 май 2010 : 		 RITCHIE BLACKMORE о смерти DIO

11 апр 2010 : 		 BLACKMORE'S NIGHT заканчивают работу над новым диском

3 фев 2009 : 		 Песня BLACKMORE'S NIGHT в саундтреке к фильму "Всегда говори да"

27 янв 2009 : 		 Новая песня CANDICE NIGHT

14 окт 2008 : 		 RITCHIE BLACKMORE и его подруга CANDICE NIGHT обручились

20 янв 2008 : 		 Вокалистка BLACKMORE'S NIGHT комментирует свою роль в фильме

16 янв 2008 : 		 Вокалистка BLACKMORE'S NIGHT в кино

30 окт 2007 : 		 Видео на песню BLACKMORE'S NIGHT 'The Village Lanterne' в сети

25 окт 2007 : 		 BLACKMORE'S NIGHT: промо-трейлер DVD “Paris Moon” в сети

2 окт 2007 : 		 BLACKMORE'S NIGHT выпускают DVD "Paris Moon"

17 сен 2006 : 		 BLACKMORE'S NIGHT выпустят Рождественский альбом

10 апр 2006 : 		 BLACKMORE'S NIGHT: Блэкмор хочет сена!

8 дек 2005 : 		 Joe Lynn Turner на новом альбоме BLACKMORE'S NIGHT

22 авг 2005 : 		 BLACKMORE'S NIGHT озаглавили альбом

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Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

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Официальное аудио-видео на песню "Wish You Were Here", взятую из новой версии BLACKMORE'S NIGHT "Winter Carols", доступно ниже.

BLACKMORE'S NIGHT Unveils 'Audio Video' For 'Wish You Were Here' From 'Winter Carols' Re-Release






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

RomV
22 сен 2017, 23:49		Все-таки страт у Ричи звучит волшебно. Его узнаваемая, неповторимая манера исполнения, стиль игры завораживает.


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