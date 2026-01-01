сегодня



RITCHIE BLACKMORE получил награду



RITCHIE BLACKMORE получил ежегодную награду «За жизненные достижения» National GUITAR Museum, став шестнадцатым лауреатом этой награды.



Он присоединился к предыдущим лауреатам, среди которых Ханибой Эдвардс, Джефф Бек, Бонни Райт, Лиона Бойд, Хосе Фелисиано и Би Би Кинг. Лауреаты награды отмечаются за вклад в развитие гитары на протяжении всей жизни и за исключительную историческую значимость для развития и исторической оценки этого инструмента.



Х. П. Ньюквист, исполнительный директор Национального музея гитары, прокомментировал:



«Большинство людей знают Ritchie как движущую творческую силу двух самых знаковых хард-рок-групп всех времён — DEEP PURPLE и RAINBOW. Но до того, как создать эти группы, у него была карьера сессионного музыканта в Лондоне. Он участвовал в записи альбомов многих артистов, включая THE OUTLAWS. А затем, после того как он помог сформировать стиль хард-рок-гитары в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, он создал группу BLACKMORE'S NIGHT, включив в свой обширный репертуар акустическую музыку средневековья и эпохи Возрождения».



Blackmore сказал:



«Я потрясён масштабом этой почётной награды. Я благодарен за эту награду и признание».



Игра Blackmore'a на гитаре вдохновила бесчисленное количество музыкантов последовать его примеру, и очень немногие гитаристы могут сравниться с его жизненными достижениями.



Ньюквист добавил:



«Трудно найти современного гитариста, который бы включил в свою игру столько разных стилей, а затем объединил их все в нечто узнаваемое на протяжении всей своей карьеры. Ritchie был одним из первых электрогитаристов, который добавил в свою игру классическую мелодичность, а также классическую скорость и изящество. Я думаю, что большинство гитаристов начала 1980-х, которые играли молниеносные риффы и утверждали, что учатся у Баха и Моцарта, на самом деле заимствовали это у Ricthie».











