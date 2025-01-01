Arts
Новости
*Нюхает ли гитарист METALLICA? 32
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 17
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
Blackmore's Night

18 ноя 2025 : 		 BLACKMORE'S NIGHT перенесли выступления

15 ноя 2025 : 		 Кавер-версия Child In Time от BLACKMORE'S NIGHT

19 май 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE и CANDICE NIGHT приняли в LIMEHOF

24 апр 2025 : 		 RITCHIE BLACKMORE не горит желанием играть в инвалидном кресле

7 апр 2025 : 		 У RITCHIE BLACKMORE был сердечный приступ

8 дек 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»

26 сен 2024 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

16 сен 2024 : 		 Концертное видео BLACKMORE'S NIGHT

17 авг 2024 : 		 Видео с текстом от BLACKMORE'S NIGHT

12 июл 2024 : 		 Новый трек BLACKMORE'S NIGHT

25 май 2024 : 		 BLACKMORE'S NIGHT готовы к новым концертом

3 май 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE почтил память Дуэйна Эдди

4 мар 2024 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех времён»

23 мар 2023 : 		 BLACKMORE'S NIGHT представляют новый релиз

23 фев 2023 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

12 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

16 янв 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

5 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза BLACKMORE'S NIGHT

5 ноя 2022 : 		 Юбилейная версия альбома BLACKMORE'S NIGHT выйдет весной

24 окт 2022 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

6 дек 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

22 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

25 окт 2021 : 		 Переиздание BLACKMORE'S NIGHT выйдет осенью

28 сен 2021 : 		 Фотокнига о RITCHIE BLACKMORE выйдет зимой

22 июн 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT

16 июн 2021 : 		 Новое видео BLACKMORE'S NIGHT
18 ноя 2025

BLACKMORE'S NIGHT перенесли выступления



BLACKMORE'S NIGHT "по состоянию здоровья" перенесли выступления, запланированные на 15 и 20 ноября. Дополнительных деталей опубликовано не было.






просмотров: 35

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом