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Вокалист P.O.D. обещает лучшую пластинку



SONNY SANDOVAL в недавнем интервью подтвердил, что группа уже завершила работу над новым студийным альбомом. Запись материала проходила в районе Уитмен в Южной Филадельфии, штат Пенсильвания, вместе с обладателем премии «Грэмми», продюсером и звукорежиссёром Will Yip, в его новой студии Memory Music Studios.



«Мы на самом деле уже закончили [запись нового альбома]. Мы провели пару недель в Филадельфии. Это был наш первый опыт записи за пределами Калифорнии. И результат получился гораздо более невероятным, чем мы вообще могли представить. Думаю, на этот раз мы были намного лучше подготовлены к работе в студии. Мы уже занимались написанием материала прямо в туре. Что касается вокала, то здесь, дома, я закончил примерно девять песен. Продюсером выступил Will Yip. Он только что получил Грэмми за „Лучший рок-альбом“ вместе с TURNSTILE. Но мы дружили ещё до этого и договорились поработать вместе задолго до всех этих наград. Так что мы пошли именно к нему».



Рассказывая подробнее о том, как P.O.D. подошли к записи нового альбома, Sonny сказал:



«У нас было всего две недели. Мы даже не думали, что успеем закончить весь альбом. Хотели просто начать работу. Но когда мы приехали туда, благодаря тому, что были так хорошо подготовлены, а Will — настоящий гений, мы записали весь альбом целиком. Поэтому у нас всё готово: 13 песен ждут сведения и мастеринга. Надеюсь, новые треки вы услышите уже довольно скоро.



Альбом получился тяжёлым, но при этом невероятно красивым. Я пою так, как никогда раньше не пел, и именно [Will] подталкивал меня к этому. Это первый раз, когда Marcos [Curiel] писал материал на семиструнной гитаре, поэтому примерно шесть или семь песен построены на семиструнке. И, да, это просто потрясающе. Я даже рискну сказать, что это может оказаться лучшим альбомом, который мы когда-либо создавали».



На вопрос о сроках выхода новой пластинки и первого сингла Sonny ответил:



«Я знаю, что мы, скорее всего, начнём постепенно выпускать синглы, по одному за другим. Но впереди у нас европейские гастроли, потом уже наступят праздники. Так что, если предполагать, я бы сказал — возможно, первый квартал следующего года. Это даст нам возможность выпустить до этого три-четыре песни, а нам нравится именно такой подход. Нам нравится выкладывать новые треки и давать людям время познакомиться с ними.



Но до этого момента мы будем без остановки гастролировать. Скорее всего, у нас появится отличный тур в поддержку альбома. И, да, я просто не могу дождаться момента, когда весь мир услышит эту запись».







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