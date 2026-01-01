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Участники DEATH TO ALL не хотят писать



Участники DEATH TO ALL, Gene Hoglan и Steve DiGiorgio, недавно поговорили с Altars Of Metal и им, в частности, был задан вопрос о том, не планировали ли они сочинить что-то абсолютно новое:



«Нет. А ты что думаешь, Gene?"



Gene также поддержал беседу: «Я согласен со Steve'ом. Люди спрашивали [нас об этом и раньше], и это в некотором роде так... Во-первых, у нас, вероятно, не хватило бы времени, чтобы собрать все это воедино. Но, кроме того, мы здесь для того, чтобы представлять DEATH под названием DEATH TO ALL. Но для нас сочинять музыку или что-то в этом роде не имеет большого логического смысла. Потому что, если бы мы писали песни — я уже говорил об этом раньше, — мы бы назвали это "музыкой, вдохновленной DEATH"? И потом, у нас уже и так есть DEATH-риффы, так что, если наши риффы звучат похоже на другие риффы, которые уже написаны… Это не очень сложно представить, но если бы мы даже дошли до этого состояния, то все должно было бы быть очень хорошо. Вы же и так получаете музыку DEATH, вы можете наслаждаться DEATH в течении пары часов, это музыку Чака, это наша музыка, и все это практически каждый вечер, так что если и этого людям недостаточно, то, ого, у нас кое-какие проблемы. Но я лично считаю, что все и так прекрасно звучит каждый вечер. У нас всегда отличный звук. Наши выступления всегда сногсшибательны, и мы используем всю палитру каталога. Мы исполняем песни с каждой пластинки. Это наша личная обязанность».







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