Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 27
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 25
*Новое видео HANSEN 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 27
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 25
*Новое видео HANSEN 18
[= ||| все новости группы



*

Death

*



23 июн 2026 : 		 Участники DEATH TO ALL не хотят писать

16 май 2026 : 		 Барабанщик LADY GAGA пытается в DEATH

24 дек 2025 : 		 GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL: «Люди говорят, что это магия!»

18 дек 2025 : 		 DEATH TO ALL не собираются писать новый материал

30 ноя 2025 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

20 ноя 2025 : 		 Бывший гитарист DEATH присоединился к DEATH TO ALL

14 сен 2025 : 		 Бывший вокалист DEATH: «Подражая ротвейлерам я дошел до гроула»

3 сен 2025 : 		 Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненавидели!»

11 авг 2025 : 		 Биография о лидере DEATH выйдет осенью

2 мар 2025 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с лидером DEATH

11 янв 2025 : 		 GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL

25 май 2024 : 		 Новая фигурка DEATH

16 май 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

29 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

5 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

6 мар 2024 : 		 Переиздания DEATH выйдут весной

23 фев 2024 : 		 Новые фигурки DEATH

10 янв 2024 : 		 JAMES MURPHY о том, почему не участвует в проекте DEATH TO ALL

8 авг 2023 : 		 Компиляция DEATH выйдет на виниле

15 мар 2023 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

13 мар 2023 : 		 PAUL MASVIDAL присоединился на сцене к DEATH TO ALL

8 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

21 фев 2023 : 		 GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!»

27 дек 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH надеется закончить альбом-посвящение Чаку

24 ноя 2022 : 		 Выходят новые фигурки DEATH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Участники DEATH TO ALL не хотят писать



zoom
Участники DEATH TO ALL, Gene Hoglan и Steve DiGiorgio, недавно поговорили с Altars Of Metal и им, в частности, был задан вопрос о том, не планировали ли они сочинить что-то абсолютно новое:

«Нет. А ты что думаешь, Gene?"

Gene также поддержал беседу: «Я согласен со Steve'ом. Люди спрашивали [нас об этом и раньше], и это в некотором роде так... Во-первых, у нас, вероятно, не хватило бы времени, чтобы собрать все это воедино. Но, кроме того, мы здесь для того, чтобы представлять DEATH под названием DEATH TO ALL. Но для нас сочинять музыку или что-то в этом роде не имеет большого логического смысла. Потому что, если бы мы писали песни — я уже говорил об этом раньше, — мы бы назвали это "музыкой, вдохновленной DEATH"? И потом, у нас уже и так есть DEATH-риффы, так что, если наши риффы звучат похоже на другие риффы, которые уже написаны… Это не очень сложно представить, но если бы мы даже дошли до этого состояния, то все должно было бы быть очень хорошо. Вы же и так получаете музыку DEATH, вы можете наслаждаться DEATH в течении пары часов, это музыку Чака, это наша музыка, и все это практически каждый вечер, так что если и этого людям недостаточно, то, ого, у нас кое-какие проблемы. Но я лично считаю, что все и так прекрасно звучит каждый вечер. У нас всегда отличный звук. Наши выступления всегда сногсшибательны, и мы используем всю палитру каталога. Мы исполняем песни с каждой пластинки. Это наша личная обязанность».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 176

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом