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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 38
*Новое видео AMON AMARTH 33
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 33
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Death

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Наследники лидера DEATH сотрудничают с KnuckleBonz



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KnuckleBonz объявила об официальном сотрудничестве с DEATH и наследниками Чака Шульдинера. В рамках партнерства летом 2026 года будет запущен Death Experience — первая в своем роде иммерсивная трехмерная цифровая платформа KnuckleBonz360.

KnuckleBonz360 — это цифровая платформа с интерактивными 3D-мирами, созданными для того, чтобы оживить культовые образы легендарных групп и исполнителей. В течение 2026 года в сервисе появится более двадцати таких миров. Раздел KnuckleBonz360 BackStage Experience позволит поклонникам общаться друг с другом, играть в мини-игры, приобретать эксклюзивные коллекционные предметы и исследовать пространства, вдохновленные знаменитым оформлением альбомов и узнаваемой символикой любимых групп.

Генеральный директор и креативный директор KnuckleBonz Corp. Tony Simerman заявил:

«В детстве я мог часами разглядывать обложки альбомов и представлять, что находится за пределами этих четырех углов, какой мир скрывается за рамкой изображения. Работая над KnuckleBonz360, мы получили возможность воплотить эти фантазии, взяв за основу альбом DEATH "Leprosy". Видение Чака Шульдинера, его талант и наследие заслуживают того, чтобы их не просто помнили, а переживали в реальности. Именно это и предлагает Death Experience».

Над Death Experience работает команда талантливых художников, инженеров и настоящих поклонников музыки.

Племянник Чака, Chris Steele, сказал:

«Сидите ли вы на троне, поднимая кубок, наполненный кровью, или карабкаетесь на пылающую красную гору под звуки "The Sound Of Perseverance", помогающие добраться до вершины, — этот мир полностью погружает в атмосферу. Именно о таком опыте давно мечтало мое воображение».

Пользователи Death Experience смогут исследовать мир, охватывающий всю дискографию DEATH — от "Scream Bloody Gore" до "The Sound Of Perseverance". Центральным элементом станет культовый альбом "Leprosy", воссозданный в виде детализированного трехмерного пространства. Кроме того, все лимитированные коллекционные фигурки DEATH и Чака Шульдинера от KnuckleBonz будут интегрированы в виртуальный мир, где их можно будет находить и собирать.

Death Experience в KnuckleBonz360 также предложит эксклюзивные цифровые и физические коллекционные предметы и мерч с доставкой по всему миру. Многопользовательский формат позволит поклонникам DEATH вместе исследовать этот виртуальный мир. Запуск проекта намечен на лето 2026 года.




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