Басист LAST IN LINE доволен новым кандидатом на роль вокалиста
PHIL SOUSSAN в недавнем интервью рассказал о том, как идет поиск нового вокалиста:
«У нас есть кое-кто, в ком мы сильно заинтересованы [смеется] Давайте просто это обозначим. На самом деле, мы выполняем кое-какую работу удаленно, но мы собираемся собраться вместе очень, очень скоро, и я думаю, что очень скоро будет объявлено "да" или "нет". Но, к сожалению, я не могу сказать больше, чем это».
После того, как интервьюер отметил, что фанаты ждут не дождутся, что будет дальше с LAST IN LINE, Phil сказал:
«Да. Все будет круто. Будет клево, потому что я уверен, что это будет новая глава, а также прогресс во всем. С предвкушением жду!»
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