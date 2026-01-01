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Басист LAST IN LINE доволен новым кандидатом на роль вокалиста



PHIL SOUSSAN в недавнем интервью рассказал о том, как идет поиск нового вокалиста:



«У нас есть кое-кто, в ком мы сильно заинтересованы [смеется] Давайте просто это обозначим. На самом деле, мы выполняем кое-какую работу удаленно, но мы собираемся собраться вместе очень, очень скоро, и я думаю, что очень скоро будет объявлено "да" или "нет". Но, к сожалению, я не могу сказать больше, чем это».



После того, как интервьюер отметил, что фанаты ждут не дождутся, что будет дальше с LAST IN LINE, Phil сказал:



«Да. Все будет круто. Будет клево, потому что я уверен, что это будет новая глава, а также прогресс во всем. С предвкушением жду!»







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