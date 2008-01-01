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Вокалист STONE SOUR : «Не понимаю, почему фанаты смотрят концерт через телефоны» Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor в очередной раз прошёлся по фанатам, снимающим всё выступление на телефон:



«Я всегда считал — пожалуйста. Приходите с телефонами, делайте фоточки, да что угодно. Но нафига? Хорошо, ну что вы тут были, сделайте фото, нормально, но нафиг всё снимать? Одно дело снимать и другое смотреть через экран то, что снимаешь. Прямо здесь. Вы настолько ссытесь реальной жизни, что не можете сделать ничего без того, чтобы не пялиться в экран четыре на четыре? Брр, это дико странно!»















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