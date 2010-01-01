29 янв 2018



Гитарист STONE SOUR пропустит тур Гитарист STONE SOUR Josh Rand «прошел проверку в лечебном центре», после чего выбыл из американо-канадского тура.



«Надеемся, что он вернется в строй как можно скорее, но пока просим вас ментально его поддержать. Ну а с остальными участниками вы увидитесь точно по расписанию!»











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