Вокалист STONE SOUR : «Без OZZY меня бы не было» В ходе недавнего разговора с радиостанцией 96 Rock вокалиста STONE SOUR Corey Taylor'a спросили, что он чувствует перед предстоящим совместным туром с OZZY OSBOURNE:



«О, мы все в восторге. Потому что мы в общем к этому были готовы. Я знал, что мы среди вариантов, и когда нам всё подтвердили, мы очень обрадовались».



Corey также сказал, что OZZY оказал на него большое влияние:



«Без OZZY не было бы меня, и точка. Не только потому что я фанат, но и потому, что я уже лет двадцать знаю эту семью, и они оказывают мне поддержку — она просто невероятна. Так что тот факт, что это вновь случилось со STONE SOUR, чувак, просто сорвало мне крышу».



На вопрос о том, платил ли он деньги за то, чтобы прийти на концерт OZZY как фанат, Corey ответил:



«О да, конечно же. Я видел его в туре "No More Tears" вместе... Ох же, чувак... Кто же там был-то... Думаю, UGLY KID JOE. Странный наборчик... И потом я видел его на Ozzfest 98, прямо перед тем, как играли SLIPKNOT, и мы все психовали. Мы тогда думали: "А стоит ли нам вообще смотреть-то?" Это был Ozzfest в Madison, Wisconsin, где Ozzfest и тур Warped встретились в одном месте. Так что весь день шли два концерта параллельно. Это было настоящее безумие».



Также Corey выразил сомнение в том, что Ozzy реально уйдёт:



«Окей, ну давайте вспомним название, "No More Tours 2". Помню, двадцать лет назад это случилось первый раз. И не забудьте о KISS, которые уже ездили в своё прощальное турне, да тоже где-то лет двадцать назад... Это же как если кто-то скажет: "Всё, мы разваливаемся. А нет, нифига, мы просто пошутили". Это как безумно долгие некомфортные прощания на семейном воссоединении. Ты говоришь "пока" за час до того, как действительно окажешься в машине. Это же просто курам на смех!»















