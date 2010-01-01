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MIKE PORTNOY : «У меня нет никакого желания играть в DREAM THEATER» Triple M недавно спросили у MIKE'а PORTNOY, что он ощущал, когда DREAM THEATER играли некоторые песни из "12 Step Suite" в ходе недавнего тура:



«Послушайте, я ушёл из группы, и они вольны делать всё, что захотят. Я не контролирую этот процесс. У меня странные ощущения, когда я слышу, что они играют что-то из этих специфических треков, потому что они для меня очень личные. "A Change Of Seasons" я написал для мамы, разбившейся в автокатастрофе. Что может быть более личным? Так что когда я узнаю, что они играют что-то из подобных песен или один из номеров "12 Step", это странно. Но совершенно ясно, что я не буду их останавливать, и я не жду, что они будут или не будут это делать — это их личное дело — но что касается меня, то мне несколько странно это. Вот и всё».



По словам Mike'a, он в постоянно на связи с John'ом Petrucci и Jordan'ом Rudess'ом, однако на вопрос о том, надеется ли он, что вновь сыграет с DREAM THEATER, как, к примеру было в 2004-м, когда на сцену выходили оригинальный вокалист Charlie Dominici и бывший клавишник Derek Sherinian, ответил:



«У меня нет на это никаких надежд и у меня нет никакого желания или интереса это делать, и не думаю, что что-то подобное есть с их стороны.



Когда мы делали то юбилейное выступление, только я связывался с Charlie и Derek'ом. Я даже связался с Kevin'ом Moore'ом. Так что я, похоже, был единственным в группе, кому было нужно нечто подобное, и не думаю, что что-то изменилось. Они такие, я такой — в этом и разница».















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