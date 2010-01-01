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Гитарист DREAM THEATER о фотографии с Mike'ом В ходе недавнего разговора с Music Radar у гитариста DREAM THEATER John'a Petrucci спросили о наделавшей много шума совместной фотографии с бывшим барабанщиком группы, Mike'ом Portnoy:



«А я и Mike всё это время поддерживали отношения и оставались друзьями. Наши семьи также дружны, мы собирались вместе несколько раз. Просто это был первый раз, когда мы сделали фотографию и её опубликовали. Никакого подтекста, просто то, что отношения хорошие, и всё. Никакой конспирологии».



У John'a также спросили, что он думает относительно группы SONS Of APOLLO:



«Mike давал мне запись, но я её еще не слушал. Я слышал только одну песню, и она звучит отлично. Все участники команды замечательные, а Ron прекрасный гитарист. Mike забавный. Он нагрузил меня массой материала, что сделал, — FLYING COLORS, SONS OF APOLLO, запись с Neal'ом Morse'ом, которую я также ещё не слушал... Так что у меня многое впереди!»











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