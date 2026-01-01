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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 85
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 40
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 35
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Living Colour

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15 июл 2026 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист TRIXTER на дне рождения Бона Скотта

20 июн 2026 : 		 Вокалист LIVING COLOUR: «Мы кое-что написали и записали»

15 янв 2026 : 		 Барабанщик LIVING COLOUR надеется закончить работу весной

7 дек 2025 : 		 Гитарист LIVING COLOUR о росте использования искусственного интеллекта

10 ноя 2025 : 		 Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA VOX

27 окт 2025 : 		 Участники LIVING COLOUR и EXTREME на новом треке MILITIA VOX

4 окт 2025 : 		 LIVING COLOUR в "Jimmy Kimmel Live!"

3 окт 2025 : 		 У LIVING COLOUR есть несколько песен

15 авг 2025 : 		 Гитарист LIVING COLOUR представил новый сингл

14 июл 2025 : 		 LIVING COLOUR надеются завершить альбом осенью

26 июн 2025 : 		 LIVING COLOUR отметили 35-летие "Time's Up"

22 июн 2025 : 		 FRANK BELLO работает с LIVING COLOUR

24 мар 2025 : 		 Вокалист LIVING COLOUR в "The Kelly Clarkson Show"

9 фев 2025 : 		 Басист LIVING COLOUR: «Мы в процессе!»

1 июн 2024 : 		 COREY GLOVER о новом альбоме LIVING COLOUR

6 апр 2024 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

9 ноя 2023 : 		 LIVING COLOUR готовы к студийной работе

20 сен 2023 : 		 Музыканты LIVING COLOUR о словах Янна Веннера

6 сен 2023 : 		 LIVING COLOUR выпустят пластинку в нужный момент

15 авг 2023 : 		 Гитарист LIVING COLOUR: «В комнате самый опасный тот, кого слушают»

9 авг 2023 : 		 LIVING COLOUR почтили память Шинейд О'Коннор

7 май 2023 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

19 сен 2022 : 		 STEVE VAI сотрудничает с LIVING COLOUR

6 сен 2022 : 		 STEVE VAI выступил с LIVING COLOUR

20 июл 2021 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR

13 июл 2021 : 		 LIVING COLOUR работают над новой музыкой
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Вокалист LIVING COLOUR и гитарист TRIXTER на дне рождения Бона Скотта



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Девятого июля в The Cutting Room (44 E 32nd St) состоялась специальная вечеринка по случаю 80-летия Бона Скотта, в которой в качестве гостей принимали участие Corey Glover из LIVING COLOUR, Constantine Maroulis, Steve Brown из TRIXTER, Jimmy Kunes из CACTUS и многие другие. Ролик, рассказывающий об этом событии, доступен ниже.




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