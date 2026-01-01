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Вокалист LIVING COLOUR и гитарист TRIXTER на дне рождения Бона Скотта



Девятого июля в The Cutting Room (44 E 32nd St) состоялась специальная вечеринка по случаю 80-летия Бона Скотта, в которой в качестве гостей принимали участие Corey Glover из LIVING COLOUR, Constantine Maroulis, Steve Brown из TRIXTER, Jimmy Kunes из CACTUS и многие другие. Ролик, рассказывающий об этом событии, доступен ниже.







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