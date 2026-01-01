20 июн 2026



Вокалист LIVING COLOUR: «Мы кое-что написали и записали»



COREY GLOVER в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«Мы кое-что написали и кое-что записали. Лично я пока не удовлетворен. Нам нужно по-настоящему взяться за дело, сесть и сконцентрироваться на создании альбома. И как только мы это сделаем, я уверен, у нас все получится. Я не знаю, когда это произойдет и как это сработает, но я не могу дождаться, когда все случится!»







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