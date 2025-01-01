Arts
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
*

Living Colour

*



3 окт 2025 : У LIVING COLOUR есть несколько песен

15 авг 2025 : 		 Гитарист LIVING COLOUR представил новый сингл

14 июл 2025 : 		 LIVING COLOUR надеются завершить альбом осенью

26 июн 2025 : 		 LIVING COLOUR отметили 35-летие "Time's Up"

22 июн 2025 : 		 FRANK BELLO работает с LIVING COLOUR

24 мар 2025 : 		 Вокалист LIVING COLOUR в "The Kelly Clarkson Show"

9 фев 2025 : 		 Басист LIVING COLOUR: «Мы в процессе!»

1 июн 2024 : 		 COREY GLOVER о новом альбоме LIVING COLOUR

6 апр 2024 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

9 ноя 2023 : 		 LIVING COLOUR готовы к студийной работе

20 сен 2023 : 		 Музыканты LIVING COLOUR о словах Янна Веннера

6 сен 2023 : 		 LIVING COLOUR выпустят пластинку в нужный момент

15 авг 2023 : 		 Гитарист LIVING COLOUR: «В комнате самый опасный тот, кого слушают»

9 авг 2023 : 		 LIVING COLOUR почтили память Шинейд О'Коннор

7 май 2023 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

19 сен 2022 : 		 STEVE VAI сотрудничает с LIVING COLOUR

6 сен 2022 : 		 STEVE VAI выступил с LIVING COLOUR

20 июл 2021 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR

13 июл 2021 : 		 LIVING COLOUR работают над новой музыкой

8 июн 2020 : 		 Протестное видео от LIVING COLOUR

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от барабанщика ANTHRAX и вокалиста LIVING COLOUR

12 сен 2019 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB исполняют THIN LIZZY

21 авг 2019 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB в новом проекте

21 авг 2019 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR 1993 года

30 окт 2018 : 		 Вокалист LIVING COLOUR отметит юбилей дебютного альбома

21 апр 2018 : 		 LIVING COLOUR исполнили песню Принса
У LIVING COLOUR есть несколько песен



Гитарист LIVING COLOUR в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" подтвердил, что группа активно работает над новым материалом:

«Мы записывали и сочиняли музыку… И мы с нетерпением ждем следующих композиций. Мы записали несколько. Вероятно, мы запишем еще кое-что прежде чем определимся с тем, что будет представлять собой альбом, но это постоянный процесс. И, да, чувак, многое происходит, мы постоянно анализируем то, на чем мы сейчас работаем. И я реально с нетерпением жду следующих шагов. Мы активно работаем в этом направлении.

У нас есть довольно много треков. Мы сотрудничали с Frankie Bello [басистом ANTHRAX]. У нас есть несколько треков. Основа есть. Есть кое-что, что я, в частности, хотел бы услышать от нас. Мы словно составляет каталог, сочиняя по ходу дела, и это довольно увлекательно. Кое-что уже есть. Will Calhoun (барабанщик LIVING COLOUR) на днях записал замечательную мелодию, полностью написанную им самим. Мы записали что-то вроде малоизвестной песни Dr. John, которая, на мой взгляд, довольно забавная. Но что касается меня, то я хочу придумать риффы. Я ищу неотразимые риффы. Я как раз этим и занимаюсь. Итак, мы в процессе. И мы записывались в Carriage House, что очень, очень круто. Мы записывались в этом клубе. Было круто!»




просмотров: 85

