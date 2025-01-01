сегодня



У LIVING COLOUR есть несколько песен



Гитарист LIVING COLOUR в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" подтвердил, что группа активно работает над новым материалом:



«Мы записывали и сочиняли музыку… И мы с нетерпением ждем следующих композиций. Мы записали несколько. Вероятно, мы запишем еще кое-что прежде чем определимся с тем, что будет представлять собой альбом, но это постоянный процесс. И, да, чувак, многое происходит, мы постоянно анализируем то, на чем мы сейчас работаем. И я реально с нетерпением жду следующих шагов. Мы активно работаем в этом направлении.



У нас есть довольно много треков. Мы сотрудничали с Frankie Bello [басистом ANTHRAX]. У нас есть несколько треков. Основа есть. Есть кое-что, что я, в частности, хотел бы услышать от нас. Мы словно составляет каталог, сочиняя по ходу дела, и это довольно увлекательно. Кое-что уже есть. Will Calhoun (барабанщик LIVING COLOUR) на днях записал замечательную мелодию, полностью написанную им самим. Мы записали что-то вроде малоизвестной песни Dr. John, которая, на мой взгляд, довольно забавная. Но что касается меня, то я хочу придумать риффы. Я ищу неотразимые риффы. Я как раз этим и занимаюсь. Итак, мы в процессе. И мы записывались в Carriage House, что очень, очень круто. Мы записывались в этом клубе. Было круто!»







